De Jonge hoeft niet naar Sywert-debat te komen: minister Helder moet wel uitleg geven

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) staat de pers te woord over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Beeld Bart Maat/ANP

Dinsdagmiddag besloot de Tweede Kamer dat er binnenkort een technische briefing komt met onderzoekers van Deloitte over de mondkapkwestie. Volgende week volgt er een Kamerdebat, maar niet met toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA).

De oppositie wilde voorafgaand aan dat debat een compleet nieuw feitenrelaas over de zaak, maar coalitiepartijen blokkeren dat verzoek. Onder meer GroenLinks en PvdA wilden ook dat De Jonge verantwoording aflegt in het parlement, maar de meerderheid vindt dat niet nodig, aangezien hij nu niet meer over Volksgezondheid gaat maar Volkshuisvesting.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat er meer informatie moet komen: “Ik wil gewoon openheid van zaken over de communicatie over de deal, via een nieuw feitenrelaas. Dat is informatie die de Tweede Kamer hoort te krijgen.” PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt ook dat een debat met De Jonge op zijn plaats is: “Je mag fouten maken tijdens een crisis, maar wees daar dan eerlijk over, transparant. De pers wordt ook opgetrommeld, dan kan je ook de Kamer informeren.” PVV-Kamerlid Fleur Agema spreekt van ‘CDA-nepotisme van de bovenste plank’. “We moeten er deze week een debat over hebben.” SP-Kamerlid Renske Leijten: “De Kamer vroeg al eerder een feitenrelaas, daar zat dit appverkeer nog niet in.”

Maar onder meer de coalitiepartijen blokkeren de uitnodiging van De Jonge: minister voor Langdurige Zorg Conny Helder (VVD) gaat over de inkoop van beschermingsmiddelen, en dus zal zij na de technische briefing in debat met de Kamer gaan volgende week.

Feitenrelaas

Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg vorige week om een nieuw feitenrelaas in de kwestie-Sywert. Aanleiding was de onthulling van De Volkskrant dat toenmalig minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) zich persoonlijk bemoeide met de aanloop naar de miljoenendeal met partijgenoot Sywert van Lienden.

Maar maandag vroeg het kabinet meer tijd: een nieuw feitenrelaas moet wachten tot het onderzoek van Deloitte klaar is, schreef minister voor Langdurige Zorg Conny Helder (VVD).

De onderzoekers spreken alle betrokkenen en krijgen inzage in tal van documenten en berichten en komen voor de zomer met hun conclusies, zo is de bedoeling. ‘Een deel van het feitenrelaas uitlichten zou geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het (Deloitte-)onderzoek. Daarom kan ik zolang het onderzoek loopt helaas nog geen feitenrelaas delen,’ schreef Helder.

De coalitie legt zich daar dus bij neer, blijkt nu. Wel oefenen fracties druk uit op het kabinet om vaart te maken met het onderzoek dat ‘voor de zomer’ klaar moet zijn. Al meermaals werd de opleverdatum van het onderzoek uitgesteld.