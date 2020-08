De Jonge: ‘Beperkingen bron- en contactonderzoek zijn tijdelijk’

Dat besmette mensen zelf degenen bij wie zij in de buurt zijn geweest moeten waarschuwen, is ‘een tijdelijke situatie’, zegt zorgminister Hugo de Jonge. De GGD’en in Amsterdam en Rotterdam maakten vrijdag bekend dat hun bron- en contactonderzoek beperkt moet worden, omdat er niet voldoende capaciteit voor is.