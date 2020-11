De Jonge: ‘Als ouderen immuun zijn, biedt dat kansen voor jongeren’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA). Beeld ANP

Woensdag bleek dat de eerste vaccins van de Duits-Amerikaanse combi Biontech-Pfizer al dit jaar kunnen arriveren. Het voedt de hoop op een spoedig einde aan alle corona-ellende. Hugo de Jonge (CDA), sinds 19 maart als minister van Medische Zorg een sleutelspeler in de coronacrisis, begrijpt die wens.

Ook hij hoopt dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar ‘het oude normaal’. En een werkend vaccin geeft daartoe mogelijkheden, zegt hij, ook als nog maar een deel van de bevolking gevaccineerd kan worden. Tegelijk predikt hij geduld.

Komt het vaccin op tijd om een grote derde golf te voorkomen?

“Dat durf ik niet te zeggen. Dat zal nog steeds heel erg van onszelf en ons gedrag afhangen. Kijk: we weten nog helemaal niet zeker hoeveel vaccins snel beschikbaar zijn en in welke mate ze effectief zijn. We hebben er bewust voor gekozen om op alle paarden tegelijkertijd te wedden, de paarden waarvan we dachten dat ze kansrijk zouden zijn. En het lijkt er op dat we een aantal vaccins gecontracteerd hebben die heel veelbelovend zijn. BioNTech/Pfizer dus, maar ook AstraZeneca zit in de voorhoede. Net als Johnson&Johnson, dat in Leiden wordt gemaakt. Maar over de exacte leveringen is nog geen duidelijkheid. Wat we wel zeker weten is dat van elke vaccinleverantie voor Europa 3,89 procent naar Nederland komt. Daar valt niet aan te tornen.”

De Jonge doet zijn verhaal op het hoofdkantoor van bloedbank Sanquin in Amsterdam. Daar is hij dinsdag te gast, om met eigen ogen te aanschouwen hoe op basis van antistoffen uit het bloed van ex-coronapatiënten een medicijn wordt gemaakt. Het middel, waarvan nu 4.000 doses gemaakt zijn, moet mensen helpen die vanwege een te zwak immuunsysteem geen baat hebben bij een vaccin. Kankerpatiënten bijvoorbeeld, en mensen die net een transplantatie hebben ondergaan. Ook wordt gekeken of het preventief gebruikt kan worden in verzorgingshuizen waar een uitbraak dreigt.

Het effect van het middel wordt nog onderzocht, maar De Jonge denkt dat het ‘heel kansrijk’ is. “We moeten inzetten op alles wat perspectief biedt op teruggaan naar het oude normaal. Vaccinatie is natuurlijk onze beste troef, maar tegelijk zal het nog langere tijd duren voor iedereen aan de beurt is, en is het met veel onzekerheden omgeven. Daarom zetten we net zo hard in op betere behandelingen. Dan heb je nog het veel intensiever testen. In combinatie kunnen we met die drie, hoop ik, in de loop van het nieuwe jaar terug naar het oude normaal. Maar in welke stappen, en in welk tempo, dat is nog moeilijk te zeggen.”

Dinsdag ontstond er nogal wat ophef, toen de CDA-lijsttrekker tegenover deze site zei dat gevaccineerden mogelijk eerder zonder maatregelen door het leven kunnen dan niet-gevaccineerden. Dat riekte naar een ‘verkapte vaccinatieplicht’, stelden critici. Zo bedoelde de minister het in elk geval absoluut niet, stelt hij in een toelichting.

Maar hoe dan wel? Komen er nou wel of geen aparte maatregelen voor mensen die gevaccineerd zijn?

“Je moet het zo zien: vaccinatie gaat in verschillende fasen omdat we niet in een keer genoeg vaccins hebben voor iedereen. Eind volgende week wil ik de vaccinatiestrategie van het kabinet presenteren. Op basis van advies van de gezondheidsraad bepalen we wie als eerste aan de beurt zijn. Dan kom je uit bij ouderen, kwetsbaren en mensen in de zorg. Daarna kijk je welk vaccin het eerst beschikbaar is, in welke hoeveelheden en ook voor welke doelgroep het toepasbaar is. Je hebt vaccins die effectief zijn bij ouderen, maar misschien ook vaccins die het minder goed doen.”

Moraal van het verhaal, legt De Jonge uit, is dat gedurende een lange tijd slechts een deel van de samenleving gevaccineerd zal zijn. “De vraag is telkens: welk deel? En is er dan voldoende immuniteit in de samenleving om bepaalde maatregelen te kunnen afschalen?”

Het maatregelenpakket hangt dus ook af van het type vaccin dat we hebben?

“Het is logisch om tijdens het proces te kijken bij welke groepen immuniteit tot stand gebracht is, en wat dat betekent voor de maatregelen. Stel: je hebt ouderen en kwetsbaren gevaccineerd en de rest van de bevolking nog niet. Dan kun je qua maatregelen wellicht minder ingrijpend zijn. Zeker als je tegelijk grootschalige testcapaciteit hebt om mensen die wel besmet raken op te sporen. Dat biedt natuurlijk mogelijkheden om veel meer mogelijk te maken in de samenleving en het samenleven veel normaler te laten verlopen. Dat soort vraagstukken we de komende tijd nauwgezet uit.”