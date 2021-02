De ‘jodenkoek’ heet voortaan ‘Odekoek’

Davelaar verkoopt de koeken al sinds 1883. Beeld davelaar

Na het schrappen van de omstreden negerzoen (heet sinds 2005 Buys Zoenen) en de perikelen rondom de moorkop, krijgt ook de jodenkoek een andere naam. Eentje die meer bij deze tijd past, aldus de nieuwe eigenaar van de koekfabriek. “We zijn een familiebedrijf en we hechten veel waarde aan sociaal en duurzaam ondernemen,” vertelt directeur human resources Renee Pater. “We kochten Davelaar op en wilden de koeken graag terughalen omdat het een mooi merk is met een mooie historie, maar we wilden wel ons steentje bijdragen aan een meer inclusieve maatschappij door de naam van de koek aan te passen.”

Van buitenaf was er weinig druk om de naam te wijzigen, aldus Pater. Volgens haar is het ‘logisch’ dat de naam aangepast wordt. Waarom de koeken eerst jodenkoeken heetten, was voor de familie onduidelijk. “‘Odekoeken’ vonden we een mooie, ludieke naam waarmee de koeken nog steeds herkenbaar zijn. En dat allemaal door maar twee letters van de originele naam af te snoepen,” aldus Pater. Uit een enquête blijkt volgens Davelaar dat vooral de jongere generatie de naam niet meer vindt kunnen.

Kleine bakkerij in Alkmaar

De koeken van Davelaar gaan terug tot 1883, toen een familiebedrijf de koeken bakte in een kleine bakkerij in Alkmaar. Met de herintroductie van de bekende koek in blik besloot Davelaar een 100 procent plantaardig recept te gebruiken: Zeeuwse bloem, basterdsuiker en margarine. Ook worden ze plasticvrij verpakt.

Davelaar Odekoeken zijn vanaf 22 februari te koop bij Deen supermarkten. Een blik Davelaar Odekoeken bevat 20 koeken. Naast de originele Davelaar blikken komt er deze maand ook een speciaal verzamelblik in de schappen, ter ere van deze nieuwe stap in de geschiedenis van de koek. De speciale blikken zijn in een gelimiteerde oplage exclusief bij Deen supermarkten verkrijgbaar.