De jacht op de nieuwe generatie criminelen: lees onze speciale editie

Het blijft de onderwereld, waarin veel ongezien of mysterieus blijft, maar wie de Amsterdamse, Nederlandse en internationale misdaad beziet, herkent glasheldere patronen. Niet in de laatste plaats doordat het onderlinge, versleutelde berichtenverkeer tussen criminelen de laatste jaren leesbaar is geworden – nadat maar liefst vier computerservers in beslag waren genomen, gekraakt of allebei.

Het gaat om computerservers van aanbieders van encrypte communicatie die hadden beloofd dat hun servers en de bijbehorende peperdure Blackberries nóóit te kraken zouden zijn. Daardoor waanden criminelen zich onbespied en communiceerden ze, weliswaar in straattaal maar overduidelijk, ook over hun weerzinwekkendste misdrijven. Zo is nog eens extra goed te zien dat veel onderwerpen waarover Het Parool al decennia intensief schrijft, nauw met elkaar samenhangen.

Jonge criminelen

We verdiepen ons in de héél jonge criminelen, jongens en mannen vooral, die zich eenvoudig door criminele organisaties laten werven om grote partijen ‘blokken’ cocaïne uit de lekke zeehavens van vooral Antwerpen en Rotterdam te halen. Of om als ’spotters’ (observanten), dieven van vluchtauto’s of ‘hitters’ (huurmoordenaars) liquidaties (mee) te plegen.

Die jonge mannen zijn uit op de peperdure bolides, ‘klokken’, merkkleding en patta’s (schoenen) waarmee hun rolmodellen pronken. Hoewel er uiteraard helemaal niets is tegen (gangsta)rap, kun je je wel afvragen of specifieke zware criminelen die óók rappen, zulke geweldige voorbeelden zijn. Politie, justitie, de gemeente Amsterdam en steeds meer andere partijen proberen enkel díe criminelen hun podium af te nemen.

Specifieke criminele rappers uit Amsterdam-Zuidoost, zoals DjagaDjaga en JoeyAK, springen in het oog. Vanuit de gevangenis bestoken ze hun jonge fans met gangstarap, met tracks waarin ze het plegen van bijvoorbeeld liquidaties of plofkraken verheerlijken.

Het verbaast niet dat puissant rijke criminele groeperingen zoals die van de inmiddels beruchte Ridouan Taghi volgens recherche en justitie hun voetsoldaten juist uit achterstandswijken zoals in Amsterdam-Zuidoost rekruteren. Levens zijn alweer gebroken voordat die goed en wel zijn begonnen, jonge mannen liggen in de kist of zitten achter tralies.

Drillrap

Een apart hoofdstuk is de drillrap, muziek waarin de jongste jongens hun straatleven bezingen, die het dragen en gebruiken van (kap)messen normaliseert. Vetes tussen drillrapgroepen leidden tot woeste steekpartijen die al meerdere jongens van 18 en 19 het leven hebben gekost en waarin pubers en adolescenten zwaar zijn verwond.

Ondertussen proberen de leiders van de grote misdaadgroepen uiteraard hun handen schoon te houden en uit het zicht te blijven in oorden als Dubai, Zuid-Amerika of Turkije. Emiraat Dubai genoot jaren de voorkeur, vanwege de veiligheid en de totale vrijheid in het uitgaansleven met coole clubs en stranden, maar het tij keert, schreven we. Sinds onder anderen Ridouan Taghi er is gearresteerd, en bleek dat Nederlandse criminelen probeerden de opsporingsinstituten te corrumperen en rivalen te laten arresteren, martelen of uitzetten, daalt de populariteit van Dubai onder criminelen.

Cocaïnemarkt

Ondertussen staan de grote organisaties elkaar zoals altijd naar het leven, in een strijd om de hyperlucratieve cocaïnemarkt én uit wraak. Kopstukken worden vermoord, gemarteld of verdwijnen. Die conflicten worden extra inzichtelijk door die eerder genoemde bergen aan onderschept berichtenverkeer.

In Brabant werd na de kraak van versleutelingsservice EncroChat zelfs een door criminelen gebouwd martelcomplex ontmanteld.

Wouter Laumans en Paul Vugts, misdaadverslaggevers van Het Parool.