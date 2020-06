De invloed van corona op ons seksleven: ‘Minder seks, meer masturbatie’

Welke invloed heeft corona op ons seks­leven? Dat onderzoekt Erick Janssen, hoogleraar bij het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. ‘Veel stellen hebben minder seks.’

“Corona heeft er bij ons, zeker wat onderzoek betreft, flink ingehakt,” zegt hoog­leraar Erick Janssen vanuit zijn Vlaamse woonplaats Wezembeek-Oppem. Na een lang verblijf in Amerika, waar hij werkte aan het prestigieuze Kinsey Instituut voor seksonderzoek, is hij teruggekeerd naar Europa. In het Vlaamse Leuven verdeelt hij zijn tijd tussen onderzoek en lesgeven. “Voor onderzoek via vragenlijsten verandert er minder. Wij waren echter net begonnen met laboratoriumstudies met koppels, waarin we seksuele responsen in beide partners meten en willen kijken hoe deze samenhangen met relatiekwaliteit. Die studies zijn helemaal stilgelegd.”

Hoe meet u seksuele responsen?

“Onder meer met instrumentjes waarmee we lichamelijke opwinding kunnen meten. Veel van ons onderzoek wordt daarbij geleid door een model dat we hebben ontwikkeld, het dual control model of sexual response. Het basisidee is dat seksueel verlangen en opwinding afhangen van de balans tussen seksuele excitatie en seksuele inhibitie. Vergelijk het met de rem en het gaspedaal in een auto, waarbij excitatie het gaspedaal is en inhibitie de rem. We zien dat voor mensen die makkelijk opgewonden raken en hoog scoren op excitatie seks heel belangrijk is. Hyperseksualiteit hangt ook sterk samen met hoge seksuele excitatie. De inhibitiekant is relevanter voor risicovol gedrag en seksuele agressie. Het model is van belang in tijden van corona, omdat het verschillen tussen mensen kan verklaren in hoe stress en emoties hun seksualiteit beïnvloeden.”

Wat kunt u verder zeggen over corona en seks?

“We zitten pas sinds begin maart in deze situatie, dus wat ik zeg, is deels speculatief. Een aantal collega’s is gestart met onderzoek en de eerste resultaten wijzen erop dat veel stellen minder seks hebben en dat er meer masturbatie plaatsvindt en aan cyberseks wordt gedaan. Hier bedoel ik geen porno mee, maar seks met anderen via het beeldscherm. Natuurlijk is dit de grove lijn. De individuele variatie is groot.”

Hebben koppels nu minder seks?

“Het Kinsey Instituut voor seksonderzoek heeft, in een nog lopend onderzoek, al zo’n 3000 mensen bevraagd en daaruit kwam dat 40 procent van de respondenten zei dat corona een negatieve impact op hun seksleven heeft. Dat betekent omgekeerd dat de seks bij 60 procent van deze respondenten niet afneemt of misschien zelfs toeneemt. Bij de mensen die het nu minder doen, kan het natuurlijk zijn dat al in een eerder stadium sprake was van bepaalde latente problemen, die nu aan de oppervlakte komen. Daarnaast is stress natuurlijk een deel van het probleem. Maar zoals eerder gezegd: stress kan, afhankelijk van wie je bent, ook de zin in seks doen toenemen.”

We kruipen langzaam uit de lockdown. Wat betekent dat voor uw onderzoek?

“Ik ben daar wel wat ongerust over. Normaal is het al een uitdaging om participanten te vinden, zeker als ze instrumenten in of op de genitaliën moeten plaatsen. Corona kan ertoe leiden dat deze zoektocht nog lastiger wordt.”

En voor de mensen zelf?

“Daar zie je ook vooral individuele verschillen. Stel dat hier straks in Leuven weer de eerste grote studentenfeesten plaatsvinden, dan voorspel ik dat studenten die al voorzichtig waren misschien zulke feesten voor een tijdje zullen vermijden. Anderen kunnen welhaast niet meer wachten om weer te gaan feesten, te daten en seksueel actief te worden.”

Bent u het eens met de stelling dat seks een mensenrecht is?

“Zeer zeker en ik zou graag een stapje verder willen gaan. Ik ben aangesloten bij de World Association of Sexual Health en we hebben net een declaratie aangenomen die zegt dat sek­sueel plezier als een mensenrecht moet worden gezien. Seks is gedrag en daar hoef je niet per se van te genieten; verkrachting is namelijk ook seks. Als seksueel plezier het uitgangspunt is, dan ligt er meer nadruk op consent en de verwachting dat beide partners seks als iets plezierigs ervaren.”

Door corona kan het voorkomen dat mensen lang geen seks hebben. Wat gebeurt er met hen?

“We hebben niet echt seks nodig, behalve natuurlijk voor de voortplanting. Er zijn mensen die hun hele leven geen seks hebben en die gelukkig zijn en prima functioneren. Maar als u iemand bent voor wie seks wel belangrijk is, is acht weken onthouding natuurlijk niet fijn en wellicht ook niet goed voor uw geestelijke gesteldheid. Uit onderzoek weten we dat seks positieve effecten kan hebben op van alles: van immuunfunctie en bloeddruk tot algemeen welzijn en productiviteit. Als je minder seks hebt dan je zou willen of dan je gewend bent, zou dus het omgekeerde kunnen gelden. Ik vind deze vraag razend interessant en zou dit graag verder willen onderzoeken.”