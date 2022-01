De impact van omikron is onzeker, dus het is terecht dat het OMT de lockdown voortzet. Of juist niet?

De druk op de ziekenhuizen is nog altijd hoog. Beeld Dingena Mol

Als het tegenzit puilen de ic’s en reguliere verpleegafdelingen in de ziekenhuizen over een paar weken uit. In een doemscenario dat deel uitmaakt van het nieuwste OMT-advies belanden liefst 1550 mensen op de ic en nog eens 6000 in gewone ziekenhuisbedden. Dat zijn aantallen die de eerste coronagolf, in het voorjaar van 2020, doen verbleken tot een rimpeling.

Het kan ook meezitten, met niet meer dan 100 patiënten op de ic en 400 op de reguliere verpleegafdelingen. Maar het Outbreak Management Team durft daar niet van uit te gaan, vooral omdat onduidelijk is in hoeverre vaccinaties beschermen tegen omikron, de virusvariant die nu dominant is. ‘Er blijft een grote mate van onzekerheid bestaan over hoe de waarden voor vaccineffectiviteit, boostervaccinatie en kans op ziekenhuis- en ic-opname na infectie precies uitvallen,’ schrijft OMT-voorzitter Jaap van Dissel.

Uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika komen steeds meer aanwijzingen dat omikron weliswaar veel besmettelijker is, maar ook minder ziekmakend. Terwijl het aantal ziekenhuisopnames in Londen stijgt, blijft het aantal mensen aan de beademing vrijwel stabiel.

(tekst gaat verder onder de tweet)

NEW: first thread of 2022 is an Omicron situation update, starting with a detailed look at UK hospitals, before going international.



Let’s start with severity, and the most important chart:



Despite steep rises in cases and patients, the number on ventilators has barely risen. pic.twitter.com/p1mzD7DorK — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) 4 januari 2022

Maar het zijn tot nu toe vooral 60-minners die daar in het ziekenhuis belanden. Onder kwetsbaardere oudere groepen ging de nieuwe variant minder snel rond. Dat is aan het veranderen. En misschien worden zij wel harder geraakt. Bovendien staat de capaciteit in de ziekenhuizen toch al onder druk door de vele ziekmeldingen van personeel dat besmet is geraakt met het virus.

Te onzeker voor versoepelingen

Dat zijn gegevens die ook voor Nederland relevant kunnen worden. Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie aan het LUMC, en Alma Tostmann, epidemioloog in het Nijmeegse Radboudumc, vinden met het OMT de situatie te onzeker voor versoepelingen. Rosendaal: “De ziekte lijkt een milder en sneller verloop te hebben, maar hoe verhoudt zich dat tot de hogere besmettelijkheid? Dat weten we nog niet.”

“Ik ben nog niet gerustgesteld over omikron,” zegt Tostmann. “Misschien is het op lange termijn gunstig, omdat het minder ziekmakend kan zijn. Maar met het stijgend aantal besmettingen mogen we ons niet rijk rekenen. De bezetting in de ziekenhuizen is nog steeds heel problematisch. We kunnen nog niet het reguliere programma draaien, laat staan dat we bezig zijn met het inhalen van de uitgestelde zorg.”

Voor wat betreft heropening van de scholen spreekt Rosendaal van ‘een gokje’, dat hij begrijpelijk vindt met het oog op het welzijn van jongeren. Tostmann toont ook begrip, maar noemt de heropening ‘puur vanuit de zorg bekeken’ onwenselijk. “Want er is nu al een toename in de verspreiding van het virus en dat zie je straks terug in de ziekenhuisopnames.”

Nederland heeft als enige land gekozen voor een complete lockdown. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Afwijkend geluid

Een afwijkend geluid komt van de Belgische epidemioloog Luc Bonneux, werkzaam als arts ouderengeneeskunde in Terneuzen. Hij meent dat Nederland een gok heeft genomen door als enige land te kiezen voor een complete lockdown. “Of die zware maatregelen effectief en proportioneel zijn, is de vraag. Terwijl je zeker weet dat je er schade mee aanricht.”

“Ik had het beter gevonden als Nederland op het hek was blijven zitten en had afgewacht. Je kunt altijd nog hard ingrijpen. De vraag is ook of je zo’n besmettelijke variant als omikron wel kan vertragen. Ik snap dat ook mensen die tot nu toe begrip hadden voor de corona-aanpak en zich schikten, hier boos om worden.”