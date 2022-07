De helft van de boerderijen moet verdwijnen óf krimpen, om de boeren mild te stemmen

Beeld ANP / ANP

Voor het eerst is duidelijk hoeveel boeren geraakt worden door de stikstofplannen van het kabinet. Van de ruim 30.000 boerderijen met vee die Nederland volgens het RIVM telt, zullen er volgens berekeningen van het ministerie van Financiën 11.200 verdwijnen. Nog eens 17.600 veehouderijen zullen moeten inkrimpen. Dat wil zeggen: minder dieren per hectare grond. Extensiveren heet dat in Haagse beleidstaal.

Dat is het gevolg van het kabinetsdoel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren en 74 procent van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarde (kdw) te krijgen. De kdw is een maatstaf die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied langdurig kan verdragen zonder dat het risico groot wordt dat er schade optreedt aan het ecosysteem.

De recente cijfers staan in zogeheten beslisnota’s die minister Kaag (D66) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wat in de stukken meteen opvalt is dat er tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van Landbouw (LNV) een harde strijd is gevoerd, beslist in het voordeel van Landbouw.

Boeren te vriend houden

De kern van het conflict ging over hoeveel er nodig is om de afgesproken − en door de rechter bekrachtigde − stikstofdoelen te bereiken. Financiën had een sterke voorkeur om alleen in te grijpen in gebieden die dichtstbij Natura2000-gebieden liggen. Een rigoureus voorstel, omdat dit zou betekenen dat in die contreien geen enkele koe, kip of varken meer gehouden kan worden. Maar, zo redeneert Financiën, in dit scenario hoeven er over heel Nederland gezien maar 5300 veehouderijen te stoppen, ofwel de helft van wat er in het plan van LNV dichtgaat. Daarnaast zouden boeren in de rest van Nederland helemaal geen vee hoeven in te leveren. Voordeel bovendien is dat deze gerichte uitkoop van boeren veel goedkoper is: ‘slechts’ 10,4 miljard euro. Terwijl het kabinet nu voor uitkoop, innovatie en extensivering 24,3 miljard euro heeft gereserveerd.

Financiën denkt dat op het ministerie van Landbouw ook andere motieven een rol spelen. ‘Een meer evenredige verdeling van de pijn is mogelijk makkelijker te verkopen dan een gerichte aanpak’, staat in de beslisnota’s te lezen. De suggestie is duidelijk: Landbouw wil de boeren te vriend houden − al valt inmiddels te betwijfelen of dat is gelukt.

Kringlooplandbouw

Landbouw won dus het pleit in de ministerraad. Dat heeft alles te maken met het feit dat het kabinet ook ándere doelen heeft: zo moet de agrarische sector ook bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Koeien die gras eten stoten bijvoorbeeld methaan uit, een broeikasgas dat per molecuul meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde dan CO2. Ook wil het kabinet de waterkwaliteit verbeteren en ziet daarin een taak voor de landbouw.

Tenslotte is er volgens de regering in het algemeen een omslag nodig naar kringlooplandbouw: een vorm die natuur en milieu minder belast en waarmee boeren een betere boterham moeten gaan verdienen.

Een protestbord met daarboven omgekeerde Nederlandse vlaggen op een weiland. Boeren protesteren op deze manier tegen de voorgenomen stikstofmaatregelen van het kabinet. Beeld ANP

Toch komt er uit de stukken ook nog iets naar voren wat de politieke discussie over het stikstofbeleid verder zal aanwakkeren: de eerder genoemde kritische depositiewaarde. Financiën constateert dat het ministerie van Landbouw vooral mikt op het beperken van de stikstofuitstoot in zijn algemeenheid, terwijl de natuur aangetast wordt door de stikstof die néérslaat in de natuur (zogenoemde depositie).

De kans is daardoor groot dat er in gebieden maatregelen worden genomen die de stikstofuitstoot weliswaar terugdringen, maar waarmee de natuur niet onmiddellijk is geholpen, omdat die bespaarde stikstof niet of nauwelijks in de natuur neerslaat. Overshooting noemen de ambtenaren dat. Het beleid wordt daardoor ‘ondoelmatig’, constateren zij.

Munitie voor criticasters

Het ministerie van Landbouw zet in op een stikstofreductie van in totaal 39 kiloton, terwijl volgens Financiën met een besparing van 23,5 kiloton de doelen al gehaald kunnen worden (mits heel gericht boeren worden uitgekocht). Sterker nog: met bijna 40 kiloton reductie komt 82 procent van de natuur onder de kdw. Dat is meer dan de afgesproken 74 procent. Pikant detail: voor die grotere ambitie is er volgens Financiën te weinig geld gereserveerd. Het ministerie raamt de kosten voor die gekozen variant op grosso modo 34,2 miljard euro, terwijl er nog geen 25 miljard is gereserveerd.

De vraag die de komende tijd zal blijven spelen luidt dan ook: doet het kabinet het juiste om de stikstofdoelstellingen te halen? Vooral criticasters van het beleid hebben er munitie bijgekregen.