De Groningers moeten nog maar zien wat er van alle beloften terechtkomt, maar ‘als Hans het zegt, dan geloven we het’

Premier Mark Rutte en staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief voorafgaand aan de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquête gaswinning Groningen. Beeld Sem van der Wal/ANP

Het is toeval natuurlijk, maar precies op het moment dat Mark Rutte in het dorpshuis van Garmerwolde aan zijn langverwachte verklaring begint, ketsen 20 kilometer verderop in Appingedam de hagelstenen tegen de ruiten. Een lawaaiprotest georkestreerd vanuit de hemel, op speciaal verzoek van de Groningers beneden.

Veel noorderlingen hebben genoeg van de premier, daar komt het op neer. Ook bij Jacob Slagter landen de excuses van Rutte in dorre grond. “Bij hem heb ik nou nooit het gevoel dat hij het écht voelt,” zegt Slagter. De 75-plusser heeft de volumeknop eens goed opengedraaid voor de reactie van het kabinet, die de huiskamer binnenkomt via RTV Noord.

Tijdelijke woning

Rutte, die in het eindrapport van de parlementaire enquête gaswinning zware kritiek moest slikken, zit hier omdat hij hier nou eenmaal moet zitten: dat gevoel bekruipt Slagter als hij de premier hoort van achter de tafel. Toch is het muisstil in huis als de premier verantwoordelijkheid erkent voor het jarenlange leed van de Groningers door de gaswinning, de aardbevingen en de belabberde reactie van het kabinet daarop.

Slagter woont met zijn vrouw Anneke sinds twee maanden in een tijdelijke woning, aan de rand van Appingedam. Ze zijn zo ongeveer de eerste bewoners van de nieuwe wijk, die hier in elk geval de komende tien jaar blijft staan. Aan de muur hangen foto’s van de kinderen en kleinkinderen voor een persoonlijke touch. Hun eigen huis is door de inspecteurs onveilig verklaard. “Volgende week gaat de sloopkogel erin. We hebben er 35 jaar gewoond.”

Het echtpaar heeft het niet slecht getroffen, vinden ze zelf. “We hebben hier natuurlijk niet om gevraagd, maar we krijgen er een nieuw huis voor terug, aardgasvrij, met driedubbelglas en zonnepanelen. En op zich is deze woning prima, zeker in het besef dat het voor een jaartje is. Maar het is wel een hoop gedoe. We hebben ook buren die ouder zijn dan 80, één man is zelfs de 90 voorbij. Dan gaat het niet in de koude kleren zitten.”

‘Die snapt ’t’

Dan krijgt Hans Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw, het woord. Jacob Slagter schuift naar het puntje van de bank. Nog steeds zwijgend ziet hij hoe de D66-bestuurder worstelt met zijn emoties, terwijl hij de plannen toelicht waarmee het kabinet de ‘ereschuld’ aan Groningen hoopt in te lossen. “Bij Vijlbrief had ik na twee zinnen al een goed gevoel. Die snapt ’t, dacht ik.”

Daarin staat Slagter niet alleen. Het voert wat ver om te zeggen dat een vertegenwoordiger van de Haagse politiek in Groningen razend populair is, maar je kunt niet ontkennen dat de sympathie voor Vijlbrief sinds zijn aantreden behoorlijk is gegroeid. Op tv verwoordt een vertegenwoordiger van de Groninger Bodem Beweging het misschien wel het beste. “Als Hans het zegt, dan geloven we het.”

Laat ‘Hans’ nu zojuist hebben gezegd dat de overheid eindelijk echt werk gaat maken van het versterken, slopen en opnieuw bouwen van woningen. Alleen hier in Appingedam wordt dat al een monsterklus, weet Slagter. Van de ongeveer zesduizend woningen gaat uiteindelijk de helft tegen de grond, schat hij in. “Alleen in het centrum moet alles blijven staan, dat zijn historische gebouwen.”

Ontevreden met bedrag

Op televisie gaat de discussie inmiddels alweer over geld. Hoeveel miljarden komen er nou echt naar Groningen, is 22 wel genoeg, moet het niet 30 zijn, wat wordt er nou wel en niet betaald? Commissaris van de koning René Paas zegt in de microfoon van RTV Noord ontevreden te zijn met het geboden bedrag.

Op zijn tweezitter in Appingedam herhaalt Slagter iets wat hij voor de persconferentie ook al zei. “Die cijfers en getallen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat ze er nu eindelijk eens serieus werk van maken. Dat ze luisteren, ons geloven. Wat dat betreft is het toch eerst zien, dan geloven.”

In Garmerwolde gaan de camera's uit, en dus kan ook hier in Oost-Groningen het leven weer verder. Het is gestopt met hagelen, nu is het de koude westenwind die tegen de ramen beukt. Of Jacob emoties voelde terwijl hij net zat te luisteren. “Goh, ach, dat viel eigenlijk wel mee. Of nou ja... Ik kreeg wel het idee dat er echt naar ons geluisterd is. Voor veel mensen houdt de wereld normaal gesproken toch op bij Meppel. Dat gevoel had ik nu niet.”