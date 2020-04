De gaten door de Holocaust: Olympiaplein

Jeroen Hofman fotografeerde in opdracht van het Amsterdams 4 en 5 mei comité de gaten die de Holocaust in de Amsterdamse gemeenschap heeft geslagen. De komende dagen zijn zijn foto’s in Het Parool te zien, vandaag deel 2: het Olympiaplein.



Het sportcomplex op het Olympia­plein diende tijdens razzia’s in de Beethovenbuurt als verzamelplaats voor opgepakte Joden. In 1941 was in de Beethovenbuurt 37 procent van de 12.560 bewoners Joods. Er woonden veel Joodse vluchtelingen uit Duitsland.

Aflevering 1: de Christelijke HBS

Beeld Jeroen Hofman

Op de voorgrond, in de voormalige Christelijke HBS op het Adama van Scheltemaplein, zat vanaf juni 1942 de ‘Zentralstelle für jüdische Auswanderung’. Vanuit de Zentralstelle werd de deportatie van alle Joden in Nederland geregeld. Via deze instantie zijn tot oktober 1942 18.000 Joodse Amsterdammers gedeporteerd. Na de sluiting van de Hollandsche Schouwburg in november 1943 werd het gebouw weer ingezet als verzamelplaats. Op zondag 26 november 1944, toen de Zentralstelle was verhuisd naar Velp, werd het gebouw vernietigd bij een Brits bombardement, dat vooral bedoeld was voor het gebouw aan de overkant van de straat, het hoofdkwartier van de Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst in de school aan wat nu de Gerrit van der Veenstraat is. Er vielen naar schatting zestig doden, onder wie een aantal onderduikers en vier SD’ers.