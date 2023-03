De Feminist March op zondag is niet alleen maar voor vrouwen

Vrouwen en mannen liepen mee met de Nederlandse Women's March in maart 2022. Beeld ANP / ANP

Vanaf 13.00 uur verzamelen naar verwachting ‘enkele duizenden’ deelnemers op de Dam, waar zeven verschillende sprekers het podium zullen betreden. De onderwerpen zijn uiteenlopend: van de behandeling van sekswerkers tot de situatie in Iran, en van transitiezorg tot racisme jegens Aziatische personen. Na de speeches lopen de deelnemers naar het Museumplein.

De mars wordt sinds 2017 georganiseerd, vlak na de inauguratie van voormalig Amerikaans president Donald Trump. Sindsdien is het een jaarlijkse demonstratie die duizenden belangstellenden trekt, vaak rondom Internationale Vrouwendag op 8 maart .Dit jaar voor het eerst dus onder een nieuwe naam: Feminist March.

“Het is altijd een inclusieve demonstratie geweest, maar de naam droeg dat niet uit,” zegt algemeen directeur June ten Have. “Vrouwen zijn niet de enigen die nadeel ondervinden aan de patriarchale samenleving. Ook non-binaire en transpersonen zijn welkom.”

Bang dat de naamswijziging sommigen mensen – die zich bijvoorbeeld niet als feminist identificeren – buitensluit, is Ten Have niet. “Feminisme gaat over gelijkheid voor iedereen. Ik denk en hoop dat ook veel mannen zo in het leven staan.” Bovendien gaat de organisatie uit van intersectioneel feminisme: het idee dat alle vormen van onderdrukking zijn met elkaar verweven. “Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk verschillende mensen een podium te bieden en snijden we uiteenlopende onderwerpen aan.”

Met de mars hoopt de organisatie bewustwording te creëren én te vieren wat er allemaal al bereikt is op het gebied van gendergelijkheid. “Zo willen we mensen motiveren en inspireren zich in te blijven zetten voor gelijkheid.”

