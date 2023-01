De elite komt weer bijeen in winters Davos: wat bespreken de deelnemers met elkaar?

Ooit vooral gehaat door links, inmiddels doelwit van extreemrechts en complotdenkers. De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, waar de komende dagen ook Nederlandse kabinetsleden aanwezig zijn, veroorzaakt al jaren controverse. Hoe komt dat? En wat gebeurt er precies in het Zwitserse bergdorpje?

Wat is het World Economic Forum precies?

In februari 1970 lanceerde een 32-jarige Duitse ingenieur en econoom het zogeheten European Management Forum. De circa 450 deelnemers, afkomstig uit 31 landen, kwamen samen om managementtechnieken met elkaar te bespreken. Weinig bijzonders. De verzamelplaats werd Davos, een Zwitsers kuur- en skioord hoog in de bergen, de plek ook waar De Toverberg van Thomas Mann zich afspeelt. Ver verwijderd van de alledaagse beslommeringen.

Die Duitse ingenieur en econoom heet Klaus Schwab, inmiddels is hij 84. Het European Management Forum is omgedoopt tot het World Economic Forum (WEF). Deze week reizen zo’n 2700 gasten af naar de jaarlijkste bijeenkomst in Davos, die duurt van maandag tot en met vrijdag. Het gaat allang niet meer alleen over managementtechnieken. Er wordt gesproken over politiek, economie, mondiale veranderingen – alles wat de wereld bezighoudt, eigenlijk.

Centraal daarin staat de samenwerking tussen politici en het bedrijfsleven. Gezamenlijk, zo is de overtuiging van Schwab en consorten, kunnen mondiale problemen het best worden aangepakt.

Wie stappen deze week in het vliegtuig naar Davos?

Een kleine greep: premier Mark Rutte (vanaf woensdag, net als nog zes Nederlandse kabinetsleden), koningin Máxima, de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry, de Britse acteur Idris Elba, voorzitter van de Europese Unie Ursula von der Leyen, de Colombiaanse president Gustavo Petro en Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev. Een bont gezelschap, kortom, met politici, royalty en beroemdheden, maar vooral ook veel zakenmensen. Onder hen ook de superrijken: Bloomberg turfde 116 miljardairs op de gastenlijst. Zo’n 40 procent meer dan tien jaar geleden.

Van de G7-leiders (het verbond van grote industrielanden) is overigens alleen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aanwezig. Het is de eerste keer sinds de pandemie dat Davos weer in de winter wordt georganiseerd, na een vorige editie afgelopen mei. Het thema, dit keer: ‘Samenwerking in een gefragmenteerde wereld’.

Waarom is er zoveel kritiek en wat is die?

Dat hangt ervan af wie je het vraagt. Vanuit linkse hoek klinkt al decennia kritiek, met name op het gesloten karakter van Davos. Alleen genodigden zijn welkom. Critici zien een kongsi tussen politiek en zakenleven – als een ultieme, dagenlange lobbyistenborrel. De Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington gebruikte de term ‘Davos Man’ al in 2004 om een mondiale ‘superklasse’ the omschrijven. De term ‘man’ is daarbij op z’n plaats – afgelopen edities was ongeveer een op de vijf genodigden vrouw.

Ook klimaatactivisten hebben het voorzien op Davos. De kern van hun kritiek: deelnemers vliegen massaal met privéjets naar Zwitserland, om daar vervolgens te praten over de klimaatcrisis. De vleesgeworden hypocrisie.

Maar de afgelopen jaren komt de opvallendste kritiek van extreemrechts. Hun favoriete doelwit vormt de ‘Great Reset’, een term die in 2020 door Schwab en de, toen nog, Britse kroonprins Charles werd gelanceerd. De pandemie, dachten zij, was bij uitstek het moment om de wereld groener, gezonder en welvarender te maken. In de woorden van Schwab: “Een unieke kans om te reflecteren, de wereld opnieuw vorm te geven en de boel te resetten.”

Geen revolutionaire plannen – een hoog marketinggehalte zelfs – maar bovenal behoorlijk abstract. Juist die abstractie bleek een uiterst vruchtbare voedingsbodem voor complottheorieën. Mensen als (de veroordeelde) Alex Jones schetsten een samenzwering van de mondiale elite, gericht op het onderwerpen van de gewone man. Hun evangelie werd verspreid door politici als Donald Trump en Thierry Baudet, voor wie het WEF gold als perfect mikpunt in hun antiglobalistische agenda.

De meest bizarre theorieën gingen – en gaan – rond. De ‘communisten’ in Davos zouden bijvoorbeeld het particuliere bezit willen afschaffen. Ironisch, aangezien de kritiek op Davos eerder vooral kwam van links.

Heeft Davos eigenlijk nut?

In het verleden zijn er diplomatieke successen geboekt. Griekenland en Turkije tekenden in 1988 een declaratie die hen dichter bij elkaar bracht. Een jaar later was er het eerste gesprek tussen Noord- en Zuid-Koreaanse ministers, er werd gesproken over de hereniging van Oost- en West-Duitsland en in 1992 ontmoeten toenmalig Zuid-Afrikaans president Frederik Willem de Klerk en Nelson Mandela elkaar.

Juist door de relatieve beslotenheid waren dit soort ontmoetingen mogelijk, menen voorstanders. De gastenlijst is een bijzondere mix van zakenmensen, politici, academici en activisten, wat het mogelijk maakt om in korte tijd veel invloedrijke mensen te spreken. Maar door diezelfde beslotenheid en gastenlijst werkt Davos als een rode lap op de antiglobalistische stier. En dat zal nog wel even zo blijven.