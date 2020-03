De economie zou meer groeien dan verwacht. Maar toen was daar het coronavirus

Volgens het CPB groeit de ­Nederlandse economie dit jaar nog 1,4 procent. Maar als de coronacrisis doorzet, wordt dat 0,9 procent. Als nieuwe virusbrandhaarden een Chinese omvang krijgen, kan sprake zijn van een wereldwijde recessie, al weet niemand nu hoe ernstig die zal zijn. Beeld ANP

Het had zo mooi kunnen zijn. De cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdagochtend publiceerde over de Nederlandse economie, ademen een sfeer uit van ‘het valt wel mee’. De stikstof­crisis, pfas, de grillige handelsrelatie tussen China en de VS: ze zijn vervelend, maar de Nederlandse economie staat nog overeind en zal dit jaar zelfs meer groeien dan verwacht: 1,4 procent.



Maar ja. Toen was daar het coronavirus.



De voorspellingen van het CPB waren al min of meer naar de drukker toen in Nederland de eerste meldingen binnenkwamen van besmettingen. Wat eerst een Chinees probleem met effecten op de wereldhandel was, zal nu ook de Nederlandse economie raken. Als werknemers thuisblijven en evenementen niet doorgaan of mensen minder uitgeven, heeft dat effect.

‘Recessie in eurozone’

Het CPB heeft een scenario opgesteld waarbij het coronavirus zich wijder over de wereld verspreidt, hetgeen feitelijk al aan de hand is. Dan komt de economische groei in Nederland dit jaar een half procentpunt lager uit, op 0,9 procent. In 2021 houden we dan 1,3 procent groei over, in plaats van 1,6.

“Hier kunnen we al gerust van uitgaan,” zegt Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro, over de geopperde scenario’s. “Het CPB veronderstelt met de groei van 1,4 procent nog altijd dat het virus zich mondjesmaat verspreidt vanuit China, maar de situatie is al veel erger.”

ABN Amro voorspelt een recessie in de eurozone, waar Italië en Duitsland ook zonder corona al op het randje van economische krimp ­zaten. De Nederlandse economie blijft nog net overeind, maar de groei zal dit en volgend jaar miniem zijn, aldus ABN Amro.

Vakanties annuleren

“Buiten China zijn al lokale virushaarden ontstaan. Diverse overheden nemen maatregelen die een hek om de economie zetten.” Zo worden gebieden afgesloten en vallen bestedingen stil.

Volgens Phlippen is de volgende fase al bijna aangebroken; daarin gaan consumenten hun gedrag aanpassen en minder uitgeven. Ze annuleren hun vakanties in Italië, gaan niet meer naar evenementen: een wereldwijd verlies aan vertrouwen. De gevolgen zullen nog groter zijn als de nieuwe brandhaarden een Chinese omvang krijgen. Dan zal sprake zijn van een wereldwijde recessie, maar zover is het nog niet.

ABN Amro vindt dat het CPB de effecten onderschat – maar laten niet juist de bankeconomen zich te veel meeslepen in de coronapaniek? Phlippen wijst erop dat ook de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) maandag alarm sloeg over de economische effecten van corona.

Tegelijkertijd zijn het CPB en ABN Amro het wel eens dat de Nederlandse economie, exclusief corona, er best goed voorstaat. De bevolkingsgroei, vooral door immigratie, zorgt voor extra economische impulsen, de werkloosheid is laag en de koopkracht stijgt. “De Nederlandse economie is erg weerbaar,” zegt Phlippen. “Daarom voorspellen we ook geen recessie. Het coronavirus is geen structureel economisch probleem, het herstel kan ook weer snel gaan.”