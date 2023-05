De e-step zoeft straks mogelijk tóch legaal over de Amsterdamse fietspaden

Deelscooters in Lissabon. Mogelijk zijn ze ook onderweg naar Amsterdam. Beeld Horacio Villalobos/Corbis via Ge

Wie nu een e-step heeft, mag er officieel alleen op rijden op zijn eigen oprit of in zijn eigen tuin, en niet op de openbare weg. Toch trekken veel Amsterdamse steppers zich daar weinig van aan en zoeven ze tussen de fietsers door de stad. Word je betrapt, dan ben je niet alleen minimaal 280 euro lichter, maar je bent ook je step kwijt.

Dat gaat mogelijk veranderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan een wetsvoorstel waarmee licht elektrische voertuigen (LEV’s), zoals e-steps, legaal zullen worden. Wordt het wetsvoorstel goedgekeurd door de Tweede Kamer, dan mogen steps die door de zogenoemde RDW-goedkeuring komen landelijk vanaf 2025 de weg op. Wanneer er over invoering van de wet gestemd zal worden, is vooralsnog niet bekend.

Geen e-step in Amsterdam graag

De Gemeente Amsterdam zit allerminst te wachten op de e-step op de fietspaden, zegt een woordvoerder van verkeerswethouder Melanie van der Horst. Om aandacht te vragen voor de mogelijke gevolgen van het plan heeft Amsterdam daarom samen met enkele andere gemeenten een brief gestuurd aan het ministerie. Daarin kaarten de gemeenten bijvoorbeeld de zorgen aan over onveilige situaties in het verkeer.

Volgens de woordvoerder is er ‘maatwerk’ nodig om de verkeerssituatie op de nu al drukke fietspaden veilig te houden als daar óók nog steps bij komen. “Dat kan bijvoorbeeld door op plekken waar het gevaarlijk is een maximumsnelheid in te voeren, of door grote elektrische voertuigen zoals cargobikes op de rijbaan te laten rijden.”

Deelsteps in Amsterdam

Betekent de introductie van de e-step mogelijk ook dat de door Amsterdam gevreesde deelstep een stap dichterbij komt? Amsterdam heeft deze felgekleurde steps, in tegenstelling tot Berlijn, Parijs en Rome, lang weten te weren. Als het aan het ministerie ligt, kunnen aanbieders als Lime, Tier, Bird en het Nederlandse Dott vanaf 2025 ook in Nederland hun tweewielers aanbieden.

Dat wil nog niet zeggen dat de deelstep er definitief komt, laat de woordvoerder van wethouder Van der Horst weten. Er is namelijk nog altijd een ontheffing nodig om vervoersmiddelen aan te mogen bieden in de openbare ruimte. Deze ontheffing moet worden afgegeven door de gemeente, waardoor zij een middel in handen houdt om de deelsteps te weren.

Dat Amsterdam huiverig is voor de deelstep, is niet gek. Ook Parijs, waar de steps niet meer weg te denken zijn uit het straatbeeld, keert op de schreden terug en wil af van het vervoermiddel. Een grote meerderheid van de Parijzenaren stemde vorige maand voor een lokaal verbod op de deelstep. De vervoersmiddelen zouden veel overlast veroorzaken in de hoofdstad, zowel op de rijbaan als op plekken waar de steps worden ‘geparkeerd’.

Naast Amsterdam lijken ook andere Nederlandse steden het Parijse voorbeeld te willen volgen. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zei tegen BNR dat de deelsteps daar ‘in ieder geval niet de straat op gaan’. Alleen Rotterdam lijkt gematigd open te staan voor de mogelijkheid van deelsteps.

