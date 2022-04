De Dam weer vrijgegeven na afzetting vanwege staatsbezoek Indiase president

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomen de president van India Ram Nath Kovind en zijn echtgenote Savita Kovind op de Dam op de eerste dag van hun staatsbezoek. Beeld ANP

Rond een uur of 11 arriveerden koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij De Dam. Daarna volgde de inspectie van de wacht samen met de Indiase president Ram Nath Kovind en zijn vrouw Savita Kovind en de ontvangst met Nederlandse en meegereisde Indiase autoriteiten in het Koninklijk Paleis. Bij de kranslegging om 12.15 uur bij het Nationaal Monument was onder andere premier Rutte aanwezig. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het paleis.

De Dam was ’s ochtends en een deel van de middag afgezet vanaf de achterkant van het monument tot aan het Paleis. Tramlijnen die langs de Dam gaan, reden een alternatieve route. Rond 13.00 uur werd het gebied weer vrijgegeven.

Koningin Máxima heeft op de Dam een korte ontmoeting gehad met Nadia Rashid, moeder van de 5,5 jaar geleden ontvoerde Insiya. Voor de moeder zijn alle rechtsmiddelen in Nederland om haar dochter terug te krijgen uitgeput. Ze richt zich nu op het Koningspaar. “Ik heb de koning en koningin gesproken,” aldus Rashid dinsdag. “Ze zijn zeer begaan met mijn zaak en zijn ervan doordrongen hoe belangrijk het is dat Insiya terugkomt naar Nederland.”

75 jaar diplomatieke betrekkingen

Het bezoek is een vervolg op het staatsbezoek van het koningspaar aan India in 2019 en vormt een hoogtepunt in de viering van 75 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en India dit jaar. Voorafgaand aan de officiële start van het staatsbezoek dinsdag, bezochten de president en zijn echtgenote op 4 april de Keukenhof.

Op woensdag 6 april staat een bezoek aan de Staten-Generaal op de planning. De Indiase president heeft een ontmoeting met de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn en de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Aansluitend wordt president Ram Nath Kovind op het Binnenhof ontvangen door minister-president Rutte en volgt er een lunch.

‘Gezien de huidige veiligheidssituatie in Europa vindt de regering het juist nu van belang dat beide landen ook op het hoogste niveau een brede dialoog hebben over de uitdagingen waar de wereld voor staat,’ staat in een verklaring van het Koninklijk huis.