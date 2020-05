De coronacrisis is extra zwaar voor pubers: ‘Ze mogen niks’

In deze coronatijden hebben pubers het extra zwaar. Te veel regels en beperkingen. ‘Op de lange termijn zal deze periode op hen de grootste impact hebben.’

Het is een tijd van sociale onthouding en vele, vele verboden en dat maakt ­deze coronatijd voor pubers een ware gruwel. Het is voor het puberbrein nu eenmaal extra lastig om zich aan de regels te houden.



“Jongeren tussen de veertien en achttien jaar hebben een grote behoefte aan het nemen van risico’s,” zegt Eveline Crone, hoogleraar neurowetenschap en maatschappij aan de Erasmus Universiteit en auteur van Het puberbrein. “Ze hebben een bepaalde bravoure: dat overkomt mij niet.”

De coronamaatregelen zijn door de overheid voor jonge kinderen inmiddels flink versoepeld, maar voor pubers niet. Hebben ze daar nog extra last van? Crone: “Dat is wel zuur, maar jongeren begrijpen ook heel goed wat er aan de hand is. Dat wil niet zeggen dat ze zich er per se aan houden. Afstand houden vinden ze gewoon erg moeilijk en normaal hoort risicogedrag er een beetje bij, maar nu kan dat niet. Je moet blijven uitleggen dat het een gevaar is voor de volksgezondheid. Ook al snappen ze het, voor jongeren is die groepsacceptatie belangrijker dan zich aan de regels houden.”

“Op de lange termijn zal deze periode op pubers de grootste impact hebben. Het is een natuurlijke fase om te ontwikkelen op sociaal gebied en vrienden te maken en dingen uit te proberen, ook met intimiteit. Dat kan nu allemaal niet.”

Gevangenschap

Secretaresse Frieda Mulisch (45) heeft twee dochters van 15 en 13 en een zoon van 11. “Een scheiding heeft ook voordelen: de kinderen wisselen in elk geval af en toe van omgeving. Het is een verwarrende tijd, deze coronatijd, voor ons, maar voor hen helemaal. Er is een gek soort vrijheid. Het is geen vakantie, maar het voelt soms wel zo.”

Mulisch werkt ’s ochtends op kantoor en zorgt dat ze ’s middags thuis kan werken. “Ik ga ’s avonds meestal eerder naar bed dan zij, want ik moet vroeg op. Dat gaat op goed vertrouwen, maar vannacht om kwart voor één, dacht ik: wat hoor ik? Mijn dochter zat op de bank te bellen met een vriendin en mijn zoon lag in bed te ­gamen.”

De versoepeling van de maatregelen voor ­pubers hebben weinig geholpen. “Het went niet echt, ook niet met die versoepeling. Als de scholen dichtgaan, denkt een dertienjarige natuurlijk: yes, niet naar school! Maar ja, wat dan? Ze mogen niet naar de bioscoop, ze mogen niks. Het is vrijheid vieren in een soort gevangenschap.”

Feestjes

Casper Kuethe (17) zit in zijn eindexamenjaar: “Ik heb al zes weken niets te doen, ik zit me ontzettend te vervelen.”

Alle coronamaatregelen vallen hem zwaar. “Eerst was ik er boos over. Dit zou zo’n leuke tijd worden! Met schoolfeestjes en een vakantie met vrienden naar Mallorca. Ik heb me er maar bij neergelegd. Er is niet echt veel wat ik eraan kan doen.”

Zitten zijn ouders hem ook nog op de huid? “Een beetje wel, ja. Sta op, ga naar buiten. Maar ja, het heeft niet echt veel zin om op te staan, want ik heb niet echt veel te doen.”

“Soms word ik wel boos, maar ik heb geen zin om te schreeuwen, dus dan ga ik maar naar mijn kamer. We wonen allemaal in één huis. Dan kun je wel boos zijn, maar ik weet niet of dat nuttig is.”

De regels voor middelbare scholieren zijn iets versoepeld, maar ook niet echt veel. “Dat vind ik wel een gemiste kans. Ik heb maar gesolliciteerd bij de Gamma en als postbezorger. Dan heb ik tenminste iets te doen en verdien ik ook nog een beetje geld.”

Nooit saai

Horecadocent Thérèse van Dijk (43) heeft, onder anderen, drie ­pubers: twee jongens van zestien en vijftien en een meisje van veertien. “Ik kan niet heel erg klagen, maar er is nooit een dag saai.”

Bij haar dochter viel de lockdown van Rutte zes weken geleden niet goed. “Opeens was ze weg, nergens te vinden. Ze was nog snel met een paar vriendinnen met de trein naar Zaandam, dat leek haar wel een goed idee. Voor de jongens is gamen weer he-le-maal terug. En TikTok de hele dag. En elkaar vervelen, dat is het leukst. Hou op, schei uit, ik ben de hele dag politieagent.”

De nieuwe maatregelen hoorden haar kinderen gelaten aan. “Je hoort wel vaak dat pubers het nu extra moeilijk hebben, maar ik denk juist dat ze niet het vermogen hebben zich hierover druk te maken. Ze denken dat ze onkwetsbaar zijn. Hun mindset is meer: en anders regelen papa en mama het wel.”

“Mijn zoon van zestien, bijna zeventien, leerde via TikTok een meisje kennen en daar wil hij dan heen. En dat gaat daar natuurlijk echt niet op anderhalve meter afstand. Dat bedoel ik, ze hebben echt geen benul.”