De beste verhalen van Het Parool van dit weekend

Het weekend is bijna voorbij: dit zijn de vijf verhalen van Het Parool die je gelezen moet hebben, van Amsterdamse ouders die af willen van Paarse Vrijdag tot drankjes met cannabisolie en andere bij-effecten.

1. Lhbtq-acceptatie? Amsterdamse ouders houden kinderen thuis op Paarse Vrijdag

Op Amsterdamse scholen is het bespreken van lhbtq-acceptatie een taboe voor met name ouders met een gelovige achtergrond, blijkt uit onderzoek van Het Parool. Ze eisen dat hier op school niet over wordt gesproken, willen geen regenboogvlaggen in de klas of houden hun kinderen thuis op Paarse Vrijdag.

2. Liquidatiezaak Willem Endstra komt na 19 jaar tot een apotheose – en het hof is inmiddels meedogenloos

Technische recherche op de Apollolaan, plaats van de moord op Willem Endstra. Beeld Joost van den Broek/ANP

Na bijna twee decennia staat de liquidatie van de malafide vastgoedbaron Willem Endstra weer op de agenda. Justitie hoopt drie verdachten alsnog veroordeeld te krijgen in hoger beroep. Sinds hun vrijspraak in 2016 is de tijdgeest gekanteld: het gerechtshof oordeelt inmiddels bikkelhard over onderwereldmoorden.

3. Sekswerkers op de Wallen zijn fel tegen het vervroegen van sluitingstijden: ‘De meeste overlast is juist vóór middernacht’

Sekswerkers mogen vanaf 1 april slechts tot 3.00 uur in de ochtend werken. Beeld Dingena Mol

Vanaf volgend weekend worden de sluitingstijden voor horeca en ramen op de Wallen vervroegd. En dat is zeer tegen de zin van ondernemers en sekswerkers. ‘We worden zo panklaar gemaakt voor het erotisch centrum.’

4. De ‘unicorn blood’ en drankjes met cannabisolie: werken ‘drinks with benefits’ echt?

Beeld Rein Janssen

Ze staan in meer en meer schappen: ‘drinks with benefits’ die een roes of stimulerende effecten beloven, zonder de kater achteraf. Werkt dat echt of zit het effect tussen de oren? Drankjournalist Esmee Langereis kijkt diep in het glas.

5. Deze Amsterdamse jongeren worstelen met eenzaamheid

Farah: ‘Je blijft onbewust bang voor die eenzaamheid’ Beeld Anneloes Pabbruwee

We associëren eenzaamheid doorgaans met ouderdom, maar juist jongeren tussen de 15 en de 25 voelen zich vaker eenzaam. Vier jonge mensen spreken zich uit over hun worsteling met dat gevoel. ‘Ik ken niemand die er zoveel mee zit als ik.’

