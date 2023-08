De banken maken enorme winsten − waarom merkt de spaarder daar zo weinig van?

In een jaar tijd heeft de Europese Centrale Bank in Frankfurt am Main de rente verhoogd van -0,5 naar 3,75 procent. Beeld Getty Images

1. Hoe profiteren banken van de hoge rente?

In een jaar tijd heeft de Europese Centrale Bank de rente verhoogd van -0,5 naar 3,75 procent. Daardoor kunnen banken nu veel meer vragen voor leningen en hypotheken die ze verstrekken. De rente op spaargeld is veel minder hard gestegen. Daardoor is de rentemarge, het verschil tussen de spaarrente en de rente op leningen, flink hoger geworden. De drie grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank zagen hun winst in de eerste helft van dit jaar verdubbelen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022.

2. Dus de bank wordt rijk van spaargeld?

Dat ligt iets genuanceerder volgens Bas Brouwer, financieel directeur bij Rabobank. “We hebben bijna 400 miljard euro spaargeld. Een deel gebruiken wij voor meerjarige leningen, zoals hypotheken. Als de rente dan stijgt, gaan wij niet meteen meer verdienen op die leningen, want rente van een heel groot gedeelte van die leningen ligt voor een langere periode vast.”

3. Moet een consument dan blij zijn met 1,25 procent spaarrente?

Nee, hoor, want de banken verdienen wel degelijk aan het spaargeld. Ze zijn verplicht overtollig geld elke avond op een rekening bij de ECB te zetten. Over dat geld, waaronder spaargeld, krijgen ze 3,75 procent rente. De spaarder krijgt daar maximaal 1,5 procent van bij de grootbanken. De rest is pure winst voor de bank.

Datzelfde gebeurde vorig jaar bij de oliemaatschappijen. Die profiteerden van de snelle stijging van de olieprijzen, waardoor hun winsten explodeerden. Dat viel verkeerd, omdat de extra winsten werden gebruikt om de aandeelhouders te belonen, terwijl automobilisten recordprijzen betaalden aan de pomp. Bij de banken zie je nu ook dat ze extra geld aan de aandeelhouders gaan uitkeren.

4. Dus de aandeelhouders profiteren wel?

Jazeker. En dat is niet handig en verstandig van de banken, vindt Harald Benink, hoogleraar banking and finance aan Tilburg University. “Dit leidt tot verdere reputatieschade voor de banken. Spaarders krijgen een lage rente en de aandeelhouders profiteren.” En het uitkeren van de winst is ook niet verstandig. “Banken moeten de winst gebruiken om hun reserves aan te vullen. Het financiële systeem is fragiel. Kijk naar wat er eerder dit jaar gebeurde toen een paar regionale banken in de Verenigde Staten omvielen. Toen ging in Europa Credit Suisse onderuit en wankelde Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland.”

Als de kapitaalbuffers van de bank worden versterkt, zijn ze beter in staat om tegenvallers op te vangen. Dan hoeven ze ook niet met geld van de belastingbetaler gered te worden, zoals tijdens de kredietcrisis, aldus Benink.

5. Hoe krijg je meer rente op spaargeld?

Dan moet je in actie komen. De hoge rente drukt de vraag naar leningen. Als banken minder uitlenen, hebben ze ook minder behoefte aan spaargeld. Voor de grootbanken is er dus geen prikkel om de spaarrente te verhogen. Je zult dus actief op zoek moeten naar spaarrekeningen die een hogere rente geven. Dat zijn veelal buitenlandse banken. Via platforms als Raisin en VanSpaarbankVeranderen.nl kun je gemakkelijk een spaarrekening bij een buitenlandse bank openen. En in Europa is in elk land spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd.

Maar ook in eigen land zijn er prijsvechters die een hogere rente bieden. En banken zien dat meer spaarders wakker worden. Zo zetten meer mensen hun geld voor een bepaalde periode vast, wat een hogere rente oplevert. Dat zorgt ervoor dat banken ook meer spaarproducten met een wat hogere rente gaan aanbieden.