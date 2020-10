De app CoronaMelder is voor iedereen beschikbaar, hoe werkt het?

De app CoronaMelder werkt via bluetooth. Beeld ANP

Wat is precies de bedoeling van de app?

Nu het aantal coronabesmettingen nog dagelijks toeneemt, probeert de regering maatregelen te nemen om hier een einde aan te maken. Een van de ingezette instrumenten is de app CoronaMelder waarmee sneller mensen opgespoord kunnen worden die in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Zij krijgen via de app een waarschuwing.

Hoe werkt de app?

CoronaMelder controleert via bluetooth of andere telefoons dichtbij zijn. Als smartphones meer dan vijftien minuten bij elkaar in de buurt zijn, wordt een versleutelde code uitgewisseld tussen de gebruikers van de app. Bij een coronabesmetting kunnen de patiënt en de GGD dit melden. Appgebruikers met wie codes zijn uitgewisseld, ontvangen vervolgens een melding en advies.

Gebruikers kunnen dan in thuisisolatie gaan en zich laten testen, nog voor ze zelf klachten krijgen. Dat moet helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Is de app verplicht voor elke Nederlander?

Nee, het gebruik van de app is geheel vrijwillig. In de app wordt geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker opgeslagen. Bovendien mag iemand nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app. CoronaMelder heeft nu ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. Andere landen maken al langer gebruik van apps om mensen te waarschuwen voor het risico op besmetting.

Waarom komt er nu pas een meldingsapp?

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde in april al een app aan om de corona-uitbraak in te dammen. Zeven bedrijven kwamen met voorstellen, die tijdens een openbare sessie onder de loep werden genomen. Op de apps kwam veel kritiek en daarom ging het ministerie terug naar de tekentafel.

Wat voor kritiek was dit?

Hoe kun je een app veilig maken met behoud van privacy? Deze vraag hing lange tijd boven de ontwikkeling van CoronaMelder. Tal van techbedrijven hebben daarom meegekeken met het ministerie hoe dat het beste te doen was. Via bluetooth worden geen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen, evenmin de plekken waar iemand is geweest. Alleen dát je in de buurt bent geweest van een besmet persoon wordt doorgegeven. Niet wie, waar of wanneer. Het resultaat van het herontwerp is CoronaMelder. Die werd sinds half augustus getest in het oosten van het land.

Twijfel je over de veiligheid van de app? Bits of Freedom, een stichting die zich vooral richt op veiligheid en privacy van apps, geeft je nog meer antwoorden op vragen.