De Amsterdamse woningmarkt: lees onze speciale editie

Het is een van de belangrijkste gespreksonderwerpen op feestjes en borrels, althans, toen we nog feestjes en borrels hadden: de Amsterdamse woningmarkt. Hoe vaak wisselen we geen ervaringen uit over ellenlange zoektochten naar een groter huis, of een woning met iets dat lijkt op buitenruimte? Of over de hoge prijzen en huren, erfpacht, beleggers die huizen wegkapen voor de neus van jonge woningzoekenden, woningdelen en Airbnb?

Het zijn veelal gesprekken vol ergernissen en verontwaardiging, met een hoog ‘het-is-toch-niet-te-geloven-gehalte’ en af en toe een vrolijke noot van iemand die wel een droomhuis heeft gevonden. De woningmarkt in Amsterdam kan rekenen op veel belangstelling, dat merken we ook aan de reacties op onze artikelen over dit onderwerp en aan de mate waarin deze stukken op internet worden gelezen. Niet voor niets zal wonen in de stad het belangrijkste thema zijn in de campagnes voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen.

De Amsterdamse woningmarkt is, in Nederland, van de buitencategorie: de prijzen en huren zijn hoger dan elders, vaak voor woningen die in de rest van Nederland net groot genoeg zijn voor een schuur. Al lijkt er sprake van een trendbreuk: in heel Nederland stijgen de prijzen harder dan in Amsterdam, waar de bevolking krimpt in coronatijd. En ook de huren dalen sinds kort.

Maar het gaat om meer dan vierkante meters, huren en verkoopprijzen. De huizenmarkt bepaalt wat voor stad Amsterdam is en wie hier kan wonen. Ooit was Amsterdam een emancipatiemachine - jonge mensen komen naar de stad, worden verliefd, krijgen kinderen en vertrekken weer - inmiddels is de stad vooral een verdringingsmachine: wie geld heeft kan hier comfortabel wonen, de rest moet genoegen nemen met weinig of vertrekt.

Geen wonder dat de bevolking steeds welvarender en internationaler wordt. Hoogopgeleiden eisen hun plek op. De middenklasse, het cement van elke samenleving, krimpt. Docenten en verplegers, maar ook vakmensen, journalisten en jonge ict’ers kunnen een plek in Amsterdam niet meer betalen.

Met deze speciale Editie hopen wij u inzicht te geven in de dynamiek van de Amsterdamse huizenmarkt en de effecten hiervan voor de stad. Met als centrale vraag: voor wie is er nog plek in Amsterdam?

Michiel Couzy

Adjunct-hoofdredacteur Het Parool