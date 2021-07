De 9 beroemdste misdaadzaken van Peter R. de Vries

Peter R. de Vries met Max Moszkowicz met het boek over de ontvoering van de biermagnaat Alfred Heineken. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

1. Heinekenontvoering

De Vries verwierf in 1983 grote faam door zijn bestseller over de Heinekenontvoering, waarbij biermagnaat Alfred Heineken samen met zijn chauffeur werd ontvoerd. Twee dagen na de betaling van 35 miljoen euro losgeld werd het tweetal door de politie bevrijd. Onder meer Willem Holleeder was betrokken bij de zaak.

Samen met een van de ontvoerders, Cor van Hout, zette De Vries de ontvoering gedetailleerd op papier. De vriendschap van de misdaadjournalist met Van Hout kwam hem op veel kritiek te staan, maar het boek werd een succes. De ontvoering van Alfred Heineken werd meermaals verfilmd.

2. Holleederzussen

Cor van Hout werd in 2003 geliquideerd. Zijn vriend Peter R. de Vries werd vertrouwenspersoon van Van Houts weduwe Sonja, een van de zussen van Willem Holleeder. Samen met zus Astrid stapte Sonja in 2015 naar het Openbaar Ministerie in een succesvolle poging om hun broer Willem achter de tralies te krijgen. Zij deden dat door belastende verklaringen af te leggen, onderbouwd met geheime opnames.

De Vries heeft de zussen geholpen contact te leggen met justitie. Gedurende de strafzaak trad hij op als getuige. Twee jaar geleden kwam hij nog naar voren met een belastende opname van een gesprek dat hij met Holleeder voerde toen die in 2011 in de gevangenis zat. Holleeder werd mede door deze inspanningen in 2019 veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Berthie Verstappen, Peter Verstappen en Peter R. de Vries komen aan bij de rechtbank. Beeld ANP

3. Nicky Verstappen

Sinds de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998 dood werd gevonden op de Brunssummerheide in Limburg, trad De Vries op als vertrouwenspersoon van Verstappens familie. Ook stond hij de familie onder meer bij tijdens het grootschalige dna-verwantschapsonderzoek in 2017 en tijdens de rechtszaak die daar later op volgde tegen Jos B.

B. werd in 2020 door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot twaalfenhalf jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky. De zaak loopt nog in hoger beroep.

4. Schiedammer parkmoord

In de zaak die bekend werd als de Schiedammer parkmoord, werd Kees Borsboom veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs voor de doodslag op Nienke Kleiss en poging daartoe op haar vriendje Maikel. In 2003 kwam De Vries met een speciale uitzending waarin rechtspsycholoog Peter van Koppen grote vraagtekens zette bij het optreden van politie en justitie in de zaak.

Borsboom werd pas in 2004 vrijgelaten, nadat Wik H. bekende het tienjarige meisje gedood te hebben. H. kreeg in 2005 achttien jaar gevangenis en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Herman Dubois arriveert met zijn echtgenote en Peter R. de Vries bij het gerechtshof in Leeuwarden. Beeld ANP

5. Puttense moordzaak

Mede door De Vries kwam in 2002 een van de grootste gerechtelijke dwalingen uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis aan het licht. Dat jaar werden Wilco Viets en Herman du Bois vrijgesproken in de Puttense moordzaak.

De twee waren in 1995 veroordeeld tot tien jaar cel voor de moord op de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius, een jaar eerder. Viets en Du Bois zaten hun straf volledig uit, wat uiteindelijk op zeven jaar neerkwam. De Vries noemde hun vrijspraak ‘het mooiste moment in zijn carrière’.

6. Zaak Bolhaar

Louis Hagemann werd in 2005 veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op de twee kinderen van zijn toenmalige minnares Corina Bolhaar in 1984. De kinderen waren 6 en 9 jaar oud en werden gewurgd en doodgestoken in hun woning in Zuid. Ook hun moeder werd om het leven gebracht.

Voormalig Hells Angel Hagemann leek eerst met zijn daden weg te komen; de politie kreeg het bewijs niet rond. In 2002 blies De Vries echter nieuw leven in de zaak, nadat een ex-vriendin van Hagemann bij de misdaadjournalist had aangeklopt. Hij hielp de vrouw met het afleggen van belastende verklaringen, waardoor Hagemann alsnog veroordeeld werd voor de moord op de kinderen. De zaak van moeder Bolhaar was al verjaard.

7. Natalee Holloway

In 2005 verdween de Amerikaanse tiener Natalee Holloway op Aruba. Joran van der Sloot, die net als Holloway als toerist op het eiland verbleef, werd al snel verdachte in de zaak. Een jaar later ontlokte Peter R. de Vries in een reportage een bekentenis van Van der Sloot via een undercoveroperatie met Patrick van der Eem. De Vries won later in New York een Emmy Award voor de uitzending.

Het lichaam van Holloway is nooit gevonden. Van der Sloot werd uiteindelijk niet vervolgd voor de moord; daar zag justitie ook na de reportage te weinig aanknopingspunten voor. Later werd hij in Peru veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar voor de moord op de Peruaanse studente Stephany Flores in 2010. Die zit hij momenteel uit.

8. Marengo

Het Marengoproces draait om Ridouan Taghi en zestien medeverdachten, die er samen van worden verdacht verantwoordelijk te zijn voor een groot aantal liquidaties en pogingen tot moord. Nabil B. gaf als kroongetuige in het proces allerlei belastende informatie aan de recherche over de groep.

Vlak nadat B. naar de politie stapte met zijn informatie over Taghi werd zijn broer vermoord. Ook de advocaat van B. Derk Wiersum werd geliquideerd. Peter R. de Vries werd afgelopen jaar adviseur vertrouwenspersoon van Nabil B.

Politieonderzoek op de Strabrechtse Heide naar de sinds 1993 vermiste Maastrichtse studente Tanja Groen. Beeld ANP

9. Tanja Groen

Een zaak waar De Vries zich voor zijn dood mee bezig hield is die van de studente Tanja Groen, die sinds 1993 wordt vermist. De toen 18-jarige vrouw uit het Noord-Hollandse Schagen verdween vermoedelijk toen ze te fiets vertrok van een studentenfeest in Maastricht. Verschillende zoektochten leverden de afgelopen jaren niets op.

De Vries opende eind juni een tiplijn waarmee mensen met relevante informatie kunnen bellen. Dinsdag 13 juli werd bekendgemaakt dat het streefbedrag van 1 miljoen euro opgehaald was. Het geld is bedoeld als beloning voor de tip die leidt naar de opsporing van de studente.