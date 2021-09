DdoS-aanvallen zorgen voor overbelasting server coronacheck-app

Beeld ANP

Een woordvoerder van VWS zegt dat de overbelasting het gevolg is van het feit dat heel veel mensen nu een QR-code proberen op te halen. Daarnaast is er vanavond sprake van DDoS-aanvallen op de server, wat extra capaciteit opslokt.

Een twitteraar meldt dat ze daardoor niet bij de bioscoop naar binnen kon, net als andere mensen die in de rij stonden. Een ander meldt dat een bezoek aan de voetbalwedstrijd FC Utrecht-FC Zwolle in het water viel. Op de website allestoringen.nl regent het inmiddels meldingen over een storing bij de Coronacheck-app.

Johan de Vos, voorzitter van de horecabond in de regio Breda, zegt dat al zijn zaken getroffen zijn, ook buiten Breda. De Vos meldt dat het probleem in zijn ogen niet bij de app van de klanten zit, maar bij de bedrijven die het moeten controleren. “We krijgen een foutmelding.” De horeca-ondernemer zegt mensen bij wie de controle niet werkt gewoon binnen te laten. “Dit is echt een probleem van de overheid, niet van ons. Het is gewoon niet goed geregeld, daar kunnen wij niks aan doen.”

Overbelasting en DDoS-aanvallen

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er geen sprake is van een storing. “De app werkt ook gewoon offline, dus daar zit het niet in. Door mensen die voor het eerst een QR-code maken en door mensen die voor het eerst sinds weken weer de app openen is het momenteel druk- Elke 28 dagen worden uitgegeven QR code’s ververst, vanwege veiligheidsvoorschriften.”

Naast de overbelasting is er vanavond sprake van DDoS-aanvallen op de server, wat extra capaciteit opslokt. Volgens de woordvoerder vinden dit soort aanvallen - waarbij mensen, doorgaans cybercriminelen, websites plat proberen te gooien door ze te overvoeren met internetverkeer - met enige regelmaat plaats en is de overheid goed in staat de aanvallen af te slaan. Hij adviseert mensen die er mee kampen even geduld te hebben en het later opnieuw te proberen.