Datalek met gegevens 65.000 ambtenaren bij ministerie vanJustitie

Beeld ANP

De fout ligt volgens Grapperhaus bij een externe medewerker die bij het ministerie kwaliteitscontroles uitvoerde op toegangsdiensten, zoals de Rijkspas waarmee medewerkers het gebouw in en uit kunnen. Hij kopieerde tegen de regels in software naar een ‘eigen werkomgeving’ en vervolgens naar twee andere overheidsdiensten waarvoor hij werkte. Daarbij werden ook de daaraan gekoppelde data gekopieerd.

Het datalek werd op 30 juni aan Grapperhaus gemeld en daarna opgegeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De justitieminister schrijft ‘geen indicatie te hebben dat de data door onbevoegden is ingezien of gebruikt’, maar het onderzoek daar naar loopt nog. De gelekte gegevens zijn na de ontdekking direct verwijderd of onklaar gemaakt. Minister Ferd Grapperhaus ‘neemt de zaak hoog op’, zo schrijft hij in een brief naar de Tweede Kamer.