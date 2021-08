Datalek KvK: privéadressen van Kamerleden gelekt

Beeld anp

Een woordvoerder van Bij1 bevestigt dat partijleider Sylvana Simons een brief heeft ontvangen van de KvK, waarin staat dat gegevens van haar zijn gelekt. De partijen hebben Kamervragen gesteld over hoe de informatie kon lekken.

Het is vooralsnog onduidelijk wat het motief was van de oud-advocaat en of de gegevens verder zijn verspreid. De KvK heeft melding gedaan van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat gegevens in de verkeerde handen zijn gekomen.

De oud-advocaat schreef zichzelf begin dit jaar uit als advocaat, maar vroeg tot juni van dit jaar nog de gegevens van organisaties op die voornamelijk politiek of politiek activistisch zijn.

‘Gegevens verwijderd’

Het gaat niet alleen om politieke partijen, maar ook om politieke jongerenverenigingen als Dwars en studentenvakbond LSVb zijn getroffen. Alle betrokkenen zijn volgens RTL Nieuws door de KvK per brief geïnformeerd. De organisatie zegt de situatie te betreuren en meldt dat de advocaat schriftelijk heeft bevestigd de gegevens niet te gebruiken. De advocaat zou de data inmiddels ook verwijderd hebben.

De historische gegevens van organisaties, waarin ook de privéadressen van bestuursleden en functionarissen staan, moeten eeuwig worden bewaard. De documenten zijn niet openbaar en kunnen alleen door advocaten, notarissen en deurwaarders worden opgevraagd.

De KvK ontdekte na de blunder dat meer uitgeschreven oud-advocaten nog autorisatie hadden om privéadressen op te vragen. Het gaat in totaal om 164 voormalige raadslieden. In 92 gevallen is ook na uitschrijving gebruikgemaakt van de toestemming om adressen op te vragen, maar de KvK onderzoekt nog of dit door de advocaten zelf is gebeurd of door kantoren waarvoor zij werkten.