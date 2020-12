Datalek bij justitie gaf onbevoegd toegang tot persoonsdossiers

Beeld Getty Images/iStockphoto

Zo konden medewerkers onderzoeksrapporten van psychiaters en de reclassering over verdachten en veroordeelden inzien. Sinds begin dit jaar worden in het JDS ook de adviezen van het Openbaar Ministerie (OM) bewaard.

Bij de toevoeging van de OM-adviezen op 1 januari is iets fout gegaan. Hierdoor kreeg een aantal medewerkers onbedoeld ook toegang tot de psychiatrische en reclasseringsrapporten. Het datalek werd eind oktober ontdekt. Daarna is de onterechte autorisatie beëindigd. Ook is onderzocht wie in de dossiers had gekeken en om welke informatie het ging, schrijven de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

Autoriteit Persoonsgegevens

In totaal hadden 24 medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waaronder gevangenissen, en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) onrechtmatig toegang gehad. Uit onderzoek blijkt volgens de ministers dat niemand van de betrokkenen onrechtmatig informatie heeft ingekeken.

Vanwege de gevoeligheid van de gegevens en de lange duur en omvang van het lek, heeft justitie dit gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De kwestie zal nog nader worden beoordeeld.