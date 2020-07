Datalek bij Bol.com, duizenden adressen van gebruikers waren zichtbaar

Beeld ANP

De adressen van particuliere verkopers van boeken en andere tweedehands spullen waren voor iedereen inzichtelijk. Een oplettende verkoper moest zelf aan de bel trekken bij het bedrijf.

Drie weken lang toonden de website en app van Bol.com de adressen van de duizenden verkopers die normaal alleen zichtbaar horen te zijn als iemand ook daadwerkelijk iets bij de verkoper koopt, bevestigt een woordvoerder van Bol.com. Het gaat om mensen die via Bol.com spullen verkopen, waarbij de site als een soort marktplaats optreedt.

Fout

De verkopers van tweedehands boeken, computerspelletjes en dvd’s van wie de adressen op straat lagen, zijn inmiddels door Bol.com per mail op de hoogte gebracht. De adressen stonden van 15 juni tot en met 8 juli op de site.

Volgens een woordvoerder van de webwinkel komt het door een fout bij het splitsen van particuliere en zakelijke verkoopaccounts. Bij zakelijke aanbieders hoort het adres wel altijd zichtbaar te zijn, bij particuliere alleen als je iets aanschaft.

Lek gedicht

Nadat de webwinkel de melding van een oplettende verkoper had binnengekregen, is het lek meteen gedicht, aldus de woordvoerder. Gemiddeld zijn de gelekte adressen zo'n 2,5 keer bekeken.



Om in het vervolg deze datalekken te voorkomen heeft Bol.com de technische inrichting aangepast. De webwinkel heeft het datalek ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.