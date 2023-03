Dat de PVV bestuurlijk buitenspel staat, maakt de kiezer niet uit: ‘Hij is er voor ons, eigenlijk als enige’

Geert Wilders – hier op campagne in Gouda – gaat opvallend veel op pad deze verkiezingstijd, hij moet stemmers mobiliseren. Beeld Sandra Zeilstra

Vroeger stemde hij op Hans Janmaat, nu op Geert Wilders. Niet dat hij een hekel heeft aan buitenlanders, maar het wordt gewoon te druk in Nederland, vertelt René op de Markt in Zoetermeer. “Echte asielzoekers moet je helpen, maar laat ze een formulier tekenen dat ze teruggaan zodra het veilig is in het eigen land.” Bij de kaaskraam neemt Wilders de tijd voor selfies met fans, een voor een mogen ze door de haag van beveiligers voor een foto met hun politieke held.

Voor velen is Wilders dat al sinds zijn afsplitsing van de VVD, zeventien jaar geleden. Ze stemden nooit anders. Baudet was even boeiend, maar ‘is nu veel te radicaal’, vindt René. En de Boer Burger Beweging kan interessant worden, maar ‘Caroline’ moet zich eerst nog maar bewijzen.

Stabiel

Wilders heeft dat examen allang gehaald. Vooral vanwege de harde anti-immigratiekoers, maar ook omdat de PVV consequent strijdt tegen de gevestigde orde. De probleemdossiers – Gronings gas, de toeslagenaffaire, de hoge inflatie, veranderingen in de zorg – worden opgesomd als erfenissen van politiek beleid waar nauwelijks tot geen vingerafdrukken van Wilders op staan.

Desiree heeft ook haar selfie met Geert binnen, trots bekijkt ze het resultaat: “Hij is er voor Henk en Ingrid hè, eigenlijk als enige. Heb je gezien dat hij boodschappentasjes brengt naar mensen die niet meer rondkomen? Dat is toch geweldig. Hij zegt het soms wel hard, zoals met de Marokkanen. Dan denk ik wel: joh, Geert, het mag wel een tandje minder. Maar we moeten zorgen dat de PVV zo groot wordt dat hij de rest kan blokkeren, Rutte en Kaag moeten weg.”

De uitspraken van de Wildersfans in het hart van Zoetermeer sluiten naadloos aan op de kiezersprofielen van opiniepeiler Peter Kanne van I&O Research. Een stem op de PVV is vooral een tegenstem, en belangrijk: “Deelnemers stellen dat de PVV opkomt voor ‘mensen zoals ik’. Verder zijn anti-immigratie en de zorg belangrijke thema’s.”

Blijvertje

De piek van de PVV lijkt misschien voorbij, toch scoort de partij nog altijd stabiel hoog, variërend van 7 tot 12 procent van de stemmen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 werd de PVV nog de derde partij, met 17 zetels. De opkomst ligt bij provinciale verkiezingen met ongeveer 50 procent vaak laag, dat is slecht nieuws voor de PVV omdat deze kiezers vaker dan bij andere partijen thuis blijven. Daarom gaat Wilders opvallend veel op pad deze campagne, hij moet stemmers mobiliseren.

De partij van Wilders is een electoraal ‘blijvertje’ ondanks rechtse concurrentie als Forum voor Democratie, JA21 en BBB. En opvallend: potentieel kwetsbare punten – Wilders flirtte na de aanslag op MH17 nog met het Rusland van Poetin en pleit na de brexitkater nog voor een nexit – lijken zijn electorale aantrekkingskracht amper te raken. Het paradoxale is: politiek-bestuurlijk heeft de PVV zichzelf met extreme standpunten over onder meer de islam en na het opblazen van de gedoogcoalitie-Rutte I volledig buitenspel gezet; kiezers houden geloof dat een grote PVV de zittende macht pijn kan doen.

Ook Kanne schatte dat ooit totaal verkeerd in, erkent de opiniepeiler. Hij dacht zoals velen dat het de PVV slecht zou vergaan na een coalitiedeelname. De PVV steunde in 2010 VVD en CDA, maar trok de stekker uit die gedoogcoalitie toen er fors bezuinigd moest worden. “Ik dacht: je kunt maar één keer je maagdelijkheid verliezen,” zegt Kanne. “Als het één keer mislukt als je aan de macht komt, ben je daarna uitgespeeld. Maar niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt: besturen of aan de macht komen, is ook niet het eerste doel van veel kiezers. Het gaat vooral om het tegengeluid.”

Illusie van macht

Al houdt Wilders – met succes bij zijn achterban – de illusie levend dat de PVV zomaar weer kan meebesturen. Op de markt in Zoetermeer vertelt de PVV-leider dat het half maart om ‘verkapte landelijke verkiezingen’ gaat. “Als wij groter worden en Rutte en Kaag minder zetels hebben, komen zij in de problemen in de Eerste Kamer. Dat is belangrijk. Wij zijn ook de enige partij die Rutte en Kaag níet gaan helpen in de Senaat. JA21 en BBB zeggen: we kunnen over rechts Rutte helpen. Wij zeggen: no way.”

Wilders vertelt dat zijn partij ‘in absolute zin weinig macht, maar wel zeer veel invloed heeft’. “Het is mooi dat we indirecte invloed hebben zonder macht, maar ik wil overal echt meedoen, meebesturen. Zolang dat niet gebeurt, zullen we niet klagen over onze grote invloed.”