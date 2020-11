Dat Baudet zich nu gekrenkt terugtrekt bij Forum voor Democratie, past hem

Beeld Marco Bakker/Lumen

De emotionele aankondiging van Thierry Baudet maandagavond kwam voor velen als een verrassing. De partijleider van Forum voor Democratie trekt zich terug als lijsttrekker. Dat Baudet onder druk stond sinds de publicatie in Het Parool van zaterdag over de voortwoekerende extreme taal binnen de jongerenafdeling van de partij was duidelijk. Maar het was onverwacht dat hij daaraan zulke verstrekkende gevolgen zou verbinden.



Aanvankelijk leek het erop dat Baudet ook zijn plek op de Kamerlijst opgaf, maar daar ontstond later onduidelijkheid over. Hij blijft vooralsnog in de Kamer en blijft partijvoorzitter.



Dat Baudet de oorzaken voor de problemen in zijn partij buiten zichzelf legt, is in lijn met zijn karakter. Toen zijn literaire carrière mislukte, het in de wetenschap niet wilde vlotten en hij moest stoppen als columnist lag het nooit aan hemzelf. Dat zijn politieke loopbaan uit de rails loopt, komt niet door zijn eigen gebrekkige leiderschap maar is het gevolg van ‘trial by media’.

Baudet is zijn hele leven een buitenstaander geweest, op zoek naar een thuis. Dat vond hij binnen Forum voor Democratie. Er was maar een manier waarop hij kon functioneren binnen een groep, merkte hij zelf eerder op: “Als leidsman kan ik het wel.” In die rol lukte het hem tijdelijk grote groepen mensen voor zich te winnen met radicale politieke ideeën over Europa, migratie en klimaat.

Onvermoeibaar

Zijn onvermoeibare enthousiasme en charme hielpen hem daarbij. Maar die charme veranderde in verbetenheid uit ergernis over degenen die hem zijn citaten nadroegen over de ‘boreale wereld’, over zijn verlangen naar een overwegend blank Europa.

Door zijn flirts met extreemrechts gedachtegoed keerden steeds meer partijgenoten zich van hem af. Baudet sloot zich op in een eigen echokamer. Het duidelijkst was dat in het eigen FvD-journaal waarin hij, vaak samen met sidekick en vertrouweling Freek Jansen, afwisselend optrad als presentator, columnist en duider en tot zijn genoegen nooit werd tegengesproken.

Steun bestuur

Dat Baudet zich nu gekrenkt terugtrekt, past hem. Tegelijkertijd kan hij zijn geesteskind niet loslaten, en wil hij bij de komende verkiezingen lijstduwer worden, mogelijk om met voorkeurstemmen alsnog zijn gelijk te halen.

Zo niet, dan zal Baudet daar niet rouwig om zijn. Hij heeft altijd neergekeken op het politieke spel in Den Haag. Zijn streven was een culturele revolutie. Hij wil een rechtse elite vormen en daarvoor jongeren opleiden tijdens zomer­scholen en kampen. Daar zongen zij al teksten als ‘Ik wil geen journalisten die liegen op tv’ en ‘Voor verraders is geen plaats, laat ons de messen slijpen.’ Zo wil hij de linkse ‘intellectuele hegemonie’ doorbreken.’ Dat was belangrijker dan Kamerzetels.

Grote vraag is hoe het nu verdergaat. Zolang het bestuur zich achter hem opstelt, heeft Baudet als partijvoorzitter alles in de hand. Volgens de partijstatuten kan het bestuur alleen worden weggestuurd als twee derde van de leden zich hiervoor uitspreekt. Baudets idee om als lijstduwer en Kamerlid verder te gaan is een eerste voorstel.

Zullen partijprominenten als Theo Hiddema, Joost Eerdmans, Eva Vlaardingerbroek en de Amsterdamse fractievoorzitter Annabel Nanninga dit voldoende vinden? Of willen ze dat Baudet helemaal vertrekt? Als het bestuur voet bij stuk houdt, zou weleens een uittocht van gekozen Forumvertegenwoordigers kunnen volgen.