Dashcambeelden tonen hoe persfotograaf in auto in de sloot wordt geduwd

De auto ligt ondersteboven in de sloot nadat een shovel de persfotograaf opzettelijk heeft aangereden in Lunteren, Beeld Patrick Apenhorst / Persbureau Heitink

Het duo wordt dinsdag verhoord, meldt de politie. Dashcambeelden van de persfotograaf tonen hoe zijn vriendin en hij met auto en al de sloot in worden geduwd door een shovel.

De ene aangehouden verdachte bestuurde de shovel, de andere bedreigde twee andere fotografen, meldt de politie.

De fotografen reageerden maandagavond op een melding van een autobrand. Ze wilden vanaf de openbare weg foto’s maken. Omstanders reageerden agressief, bedreigden de fotografen en sloegen met stokken op de grond om ze weg te jagen, aldus de politie. De fotografen namen afstand en volgens de politie ging een van hen voor zijn eigen veiligheid terug naar zijn auto. Die auto werd kort daarop met een shovel in een sloot geduwd. De fotograaf en zijn vriendin raakten bekneld en werden door de brandweer uit de zijn kop belandde auto bevrijd.

“Journalisten moeten zonder gevaar hun werk kunnen doen. Dit gaat alle grenzen over, we accepteren dit niet. Onze collega’s hebben goed opgetreden. Het onderzoek is in volle gang ,” stelt Naomi Hoekstra, districtschef Gelderland-Midden.

Vlak nadat de persfotograaf en zijn vriendin bij de autobrand aan de Krommehoekseweg in Lunteren zijn gearriveerd, worden ze bedreigd door omstanders. Op de dashcambeelden is te horen hoe de fotograaf de politie belt met het verzoek om zo spoedig mogelijk een team agenten te sturen. Even later is te zien hoe vier grote lichten de auto naderen. De lichten zijn van de shovel, die tegen de auto aanrijdt en de auto enkele meters naar achteren duwt. “Ik vind het doodeng!”, roept de vriendin van de persfotograaf. Ze wil uitstappen, maar de fotograaf maant haar te blijven zitten.

Gele palen

Als de persfotograaf vervolgens weg probeert te rijden rent een drietal omstanders naar de auto toe en begint op het voertuig in te slaan met gele palen, vermoedelijk afkomstig van hekwerk. “Hé, hij is kapot! Ik kan niet meer rijden!”, schreeuwt de persfotograaf naar de omstanders. Vervolgens belt hij opnieuw de politie. “Politie Lunteren, snel!”

Daarna gaat het snel. De lichten van de shovel komen nogmaals rap naar de auto toe, waarna de auto wordt gekanteld. Terwijl het telefoongesprek met de politie nog gaande is, schreeuwen de fotograaf en zijn vriendin om hulp. De auto en de inzittenden belanden uiteindelijk ondersteboven in de sloot, waarna het beeld op zwart springt.

Nieuw dieptepunt

Voor het genootschap van hoofdredacteuren is ‘dit een nieuw dieptepunt in de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen. Het illustreert de voortdurende dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken’.

Een woordvoerder van de brandweer zegt van de situatie niet veel te kunnen zeggen, anders dan dat de brandweer betrokken is geweest bij het bestrijden van die autoband. Ook heeft de brandweer geholpen ‘om twee mensen uit de auto te halen’.

Andere fotografen konden net op tijd aan de woedende omstanders ontsnappen. De politie heeft ter plekke tenminste twee aanhoudingen verricht.