Darkstore Flink op Van Limburg Stirumplein in Amsterdam-West moet dicht van gemeente

De gemeente zegt met het besluit te reageren op handhavingsverzoeken van buurtbewoners. Die waren voor de opening in januari al kritisch. Er werd een petitie gestart, omdat ze vreesden voor (geluids)overlast, intimidatie en een stoep vol met fietsen van bezorgers. De petitie werd meer dan 1300 keer ondertekend.

De darkstore opende toch de deuren. Volgens de gemeente heeft Flink er veel aan gedaan om overlast voor buurtbewoners sindsdien te voorkomen, maar is het niet voldoende. Na onderzoek blijkt volgens de gemeente dat de darkstore niet in het bestemmingsplan past. Ook is er met het nieuwe afwegingskader voor flitsbezorgers geen kans op legalisering. Het college hoopt dat afwegingskader binnenkort door de gemeenteraad te loodsen.

Langs de meetlat

Volgens dat nieuwe afwegingskader mogen flitsbezorgers alleen nog nieuwe vestigingen openen op industrieterreinen en bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Woongebieden zijn per definitie uitgesloten. Ook de huidige locaties worden langs de meetlat van dat afwegingskader gelegd. Overigens mogen flitsbezorgers sinds begin dit jaar al geen nieuwe vestigingen openen vanwege een zogenoemd voorbereidingsbesluit. Hiermee riep het college de wildgroei aan darkstores tijdelijk een halt toe tot er nieuw beleid is.

Het is niet de enige vestiging van Flink die de gemeente op de korrel heeft. Ook die op de Nassaukade – eveneens in West – is door de gemeente gesommeerd te sluiten. Ook daar is de overlast volgens de gemeente te groot. Om de sluiting van die darkstore te voorkomen stapt Flink naar de rechter.

Voor het Van Limburg Stirumplein is het nog niet zo ver. Daarover kan Flink eerst nog een verweer indienen tegen het besluit, om de gemeente op andere gedachten te brengen en om een dwangsom te voorkomen. Mocht dat niet lukken, dan kan Flink alsnog naar de rechter stappen.

Een van de betrokkenen bij de petitie, buurtbewoner Peter Siegel, is blij met de eerste stap van de gemeente. “Ik woon er niet boven en heb niet direct last van ze, maar er zijn buurtbewoners die er echt gek van worden. Dus het is wel echt een verbetering voor de buurt als ze weg zijn.” Van Siegel hoeft de flitsbezorger niet helemaal uit de buurt te verdwijnen. “Er zit een industrieterreintje bij de Shell tegenover het Westerpark waar ze wat mij betreft heen kunnen. Daar heeft niemand last van ze.”

Flink betreurt gang van zaken

De flitsbezorger kan zich niet vinden in het besluit van de gemeente en gaat een verweer indienen. “Verschillende rechters hebben al aangegeven dat er sprake is van detailhandel bij onze locaties. Flink heeft, net als veel andere winkels in Amsterdam, een mix van offline en online verkoop.” Ook stelt het bedrijf dat ze positieve feedback uit de buurt krijgt. Begin volgend jaar komt de Raad van State met een uitspraak over winkels die een mix van reguliere en online verkoop hebben. Dat oordeel is uitgesteld omdat deze discussie volgens de RvS complex is. Flink betreurt het dat Amsterdam ervoor kiest om te handhaven, terwijl er zoveel juridische onduidelijkheid bestaat.

