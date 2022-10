Dansschool in Oost gesloten na veroordeling dansleraar

Beeld Joris van Gennip

De dansleraar in kwestie werd recent veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens ontucht met twee minderjarige meisjes. Dit zorgde voor zoveel onrust in de buurt, dat de burgemeester is overgegaan tot sluiting.

In hoger beroep werd hij vorige maand veroordeeld tot 45 maanden gevangenisstraf vanwege ontucht met twee meisjes tussen de 12 en 16 jaar oud. Ook mag hij vijf jaar geen dansles geven aan minderjarigen.

De eigenaar van het gebouw waar de man lesgeeft, Cruquius Danshuis, zegt dat het om Jake's Dance Factory gaat. De drie andere scholen die ook lesgeven in onder andere ballet en flamenco in hetzelfde gebouw geven nog wel gewoon lessen.

Veiligheid in geding

De veroordeling heeft grote gevolgen voor de dansschool en de buurt. Zo zou het woon- en leefklimaat ernstig aangetast zijn en de openbare orde ernstig verstoord, aldus de gemeente Amsterdam. Uit onderzoek van de politie bleek dat er sprake is van ‘maatschappelijke onrust in de buurt van de dansschool’ waardoor de ‘veiligheid van de betrokkenen op de dansschool in het geding komt’.

Met de sluiting hoopt de burgemeester een einde te maken aan de verstoring van de openbare orde en het risico op herhaling te voorkomen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: