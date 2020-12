Danny Vera stoot Queen van de troon en is nieuwe nummer 1 in Top 2000

De nieuwe nummer 1 past helemaal in het patroon van de Top 2000, die er om de vijf jaar een nieuwe koploper bij krijgt. Vanaf de eeuwwisseling is Bohemian Rhapsody al het populairste lied, maar in 2005 (Avond van Boudewijn de Groot), 2010 (Hotel California van The Eagles) en 2015 (Imagine van John Lennon) was er telkens een nieuwe lijstaanvoerder. Roller Coaster is nu het vijfde lied ooit dat op 1 staat in de eindejaarslijst van NPO Radio 2. Hotel California stond ook in 2014 bovenaan, in de overige zeventien edities ging Queen aan kop.

Dat Roller Coaster dit jaar de enige plaat zou zijn die Bohemian Rhapsody zou kunnen verdringen was al duidelijk. De plaat die Danny Vera samen schreef met de Brabantse singer-songwriter Mercy John was vorig jaar al sensationeel gedebuteerd op plaats 4 en in andere hitlijsten van 2020 scoorde het gevoelige liedje ook hoog. Zo voert Roller Coaster de Evergreen Top 1000 van Radio 5 aan en in de Top 4000 van Radio 10 neemt het lied de tweede plaats in, achter Bohemian Rhapsody.

Slecht nieuws is er voor de Britse band Toploader. Hun nummer Dancing in the Moonlight heeft de 2000 beste liedjes net niet gehaald en is op plek 2001 terecht gekomen. Opus met Live is Life is wel weer teruggekeerd in de hitlijst. Het nummer stond de afgelopen tijd weer volop in de aandacht na het overlijden van Maradona, die zijn iconische warming up op de tonen van Live is Life deed.

Beeld Escha Tanihatu