Dankzij corona namen minder vrouwen deel aan onderzoek baarmoederhalskanker

HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, onder een microscoop. Beeld Getty Images/Image Source

In 2017, 2018 en 2019 kwam nog 57 procent van de uitgenodigde vrouwen langs voor een onderzoek. In 2020 daalde dit naar 50 procent. Het RIVM wijst corona aan als grote boosdoener. Door de pandemie lag tussen 16 maart en 1 juli 2020 het bevolkingsonderzoek stil en kozen meer vrouwen voor een zelfafnameset.

In 2020 kregen in totaal 600.000 vrouwen een uitnodiging in plaats van de geplande 800.000. Bij 3413 van de 296.487 onderzochte vrouwen werd een voorstadium van baarmoederhalskanker gevonden. Dat betekent dat in 9,5 procent van de afgenomen testen HPV werd aangetroffen, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Bij vrouwen tussen 30 en 35 jaar werd HPV het vaakst aangetroffen.

Meer uitnodigingen

Om de achterstanden in te halen worden er nu 20 procent meer uitnodigingen verstuurd. Vrouwen die vorig jaar niet hebben gereageerd op de uitnodiging, krijgen nu een brief om alsnog mee te doen.

Ieder jaar overlijden ongeveer tweehonderd vrouwen in Nederland aan baarmoederhalskanker en worden achthonderd vrouwen gediagnosticeerd met de ziekte. Omdat baarmoederhalskanker in een vroeg stadium beter te behandelen is, krijgen vrouwen van 30 tot en met 60 jaar iedere vijf jaar een oproep om een uitstrijkje te laten maken.

Volgens KWF-directeur Carla van Gils moeten zoveel mogelijk vrouwen meedoen met het bevolkingsonderzoek. Gils: “Het is belangrijk, want de ziekte kan enorme gevolgen hebben voor patiënten en hun naasten. Ook kunnen de ziekte en de behandeling een streep zetten door een eventuele kinderwens.”

Van Gils noemt het zorgelijk dat er vorig jaar minder vrouwen meededen aan het onderzoek. Daarom start KWF binnenkort een campagne om de bereidheid tot deelname te vergroten.

