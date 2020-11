Daling zet door, RIVM meldt 8306 nieuwe coronabesmettingen

Het RIVM meldt maandag 8306 nieuwe geregistreerde coronabesmettingen. Beeld Getty Images/iStockphoto

In totaal zijn er nu 2545 patiënten met een coronabesmetting opgenomen in ziekenhuizen, zo blijkt maandag uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten met 48 gegroeid, naar 1958. Dat is het hoogste aantal sinds begin april. Op de intensive care liggen op dit moment 587 coronapatiënten. Zondag waren dat er 583.

In de afgelopen 24 uur zijn 37 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.

Amsterdam

In de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werden de afgelopen 24 uur 380 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is een flinke daling ten opzichte van zondag, toen er 638 mensen positief werden getest.

In de regio Rotterdam-Rijnmond daalde het aantal besmettingen licht. Daar noteerde men 1007 positieve tests, ten opzichte van 1199 de dag ervoor.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen bedroeg in de afgelopen 24 uur 29, waar dat er zondag nog 39 waren. Soms wordt de informatie omtrent sterfgevallen wel pas later doorgegeven: het is dus niet vanzelfsprekend dat deze personen ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden.