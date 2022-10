Daley Blind vertelt verhaal achter voetbalcarrière in tweedelige docuserie

Daley Blind. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Als zoon van oud-Ajacied Danny Blind groeit Daley Blind praktisch op bij Ajax. Zijn voetballoopbaan kent prachtige momenten, maar ook een dieptepunt. In december 2019 zakt de verdediger tijdens een Champions Leaguewedstrijd tegen Valencia in elkaar. Een ontstoken hartspier, zo blijkt na onderzoek. Er wordt preventief een pacemaker bij hem ingebracht. Een aantal bewogen maanden volgen.

In augustus 2020 valt Blind tijdens een oefenwedstrijd plots naar de grond, zonder bal of tegenstander in de buurt. Zijn defibrillator is afgegaan en heeft hem een stroomstoot gegeven. Blind loopt van het veld af, en wordt de weken die volgen aan de kant gehouden tot alle onderzoeken in het ziekenhuis zijn afgerond. De docuserie volgt Blind gedurende anderhalf jaar na dit incident.

Inspireren

“Ik heb lang gewacht met het delen van mijn verhaal en had ook niet altijd de behoefte om dat te doen,” zegt Blind over de serie. “Tot ik benaderd werd voor deze docu en erkende dat ik een mooie carrière heb met een bijzondere gebeurtenis. Ik kijk trots naar mijn nog steeds lopende carrière en hoop dat ik met mijn verhaal mensen kan inspireren.”

Naast Blind komen ook zijn ouders, vrouw en zussen aan het woord, net als Louis van Gaal, Erik ten Hag, Frank de Boer en Christian Eriksen.