Daley Blind laat contract bij Ajax ontbinden en vertrekt per direct

Daley Blind tijdens de UEFA Champions League wedstrijd tegen Juventus in 2019. Beeld Getty Images

“We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen,” zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. “Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan.”

De 99-voudig international van Oranje gaat mogelijk in België aan de slag bij Antwerp, de club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars. Van Bommel zei onlangs al dat hij Blind graag naar Antwerp ziet komen.

WK

Blind junior raakte dit seizoen bij Ajax onder trainer Alfred Schreuder zijn basisplaats kwijt. Bondscoach Louis van Gaal hield wel vertrouwen in de multifunctionele linksback. Blind had in alle wedstrijden op het WK in Qatar een basisplaats en scoorde tijdens het duel met de Verenigde Staten in de achtste finales (3-1). Oranje moest het in de kwartfinales via strafschoppen afleggen tegen de latere wereldkampioen Argentinië.

Blind werd opgeleid bij Ajax en debuteerde eind 2008 in de hoofdmacht. Na een verhuurperiode bij FC Groningen in het seizoen 2009-2010 veroverde hij met Ajax vier landstitels op rij. Blind verhuisde in de zomer van 2014 naar Manchester United, maar keerde vier jaar later terug in Amsterdam. De verdediger werd in zijn tweede periode bij Ajax drie keer kampioen en won twee keer de KNVB-beker. Blind was een belangrijke schakel in het elftal dat in 2019 bijna de finale van de Champions League bereikte.

Na het vertrek afgelopen zomer van trainer Erik ten Hag en de komst van Schreuder kwam de positie van Blind langzaam maar zeker ter discussie te staan. Schreuder gaf in de laatste weken van de eerste seizoenshelft Owen Wijndal de voorkeur als linksback.

“Er is met Daley afgesproken dat we samen gaan bepalen bij welke wedstrijd hij in de ArenA op een mooie manier afscheid kan nemen van de supporters,” aldus Van der Sar.

