Daley Blind in docu open over hartproblemen: ‘Artsen vertelden dat ik waarschijnlijk moest stoppen’

Beeld Brunopress

Het loopt tegen elf uur als Daley Blind deze maandagavond in theater Tuschinski hartelijk afscheid neemt van de arts die hem weer een toekomst gaf als profvoetballer. Dr. Harald Jorstad is speciaal naar de première gekomen.

De cardioloog van UMC levert zelf een van de treffendste quotes in de documentaire Nooit meer stilstaan. Wat Daley doet, is knap en bijzonder, zegt Jorstad. “Het is de grenzen van veilig sporten opzoeken op het allerhoogste niveau. Daar zijn heel weinig verhalen van bekend.”

Hij begeleidt nog een tweede topspeler die dat doet. Ook Christian Eriksen speelt inmiddels weer wedstrijden voor Manchester United en het Deense nationale elftal met een inwendige defibrillator, ofwel ‘een kastje’, in zijn lijf. “Op jouw advies zitten we bij dezelfde dokter. Wie had dat nou gedacht?” zegt Eriksen tegen Blind in de docu. Hij is zijn vriend dankbaar voor de tip.

Onzekerheid bezweren

De titel Nooit meer stilstaan verwijst naar wat Blind tegen zichzelf zei nadat hij in 2019 zijn eerste hartstilstand had meegemaakt en daarna weer begon met trainen. Als je niet stilstaat, hoor je ook niet het bonken van je hart; het was – en is soms nog – zijn manier om de onzekerheid te bezweren.

De serie in twee delen, die vanaf 1 november is te zien, is een verhaal over doorzettingsvermogen, maar net zo goed over kwetsbaarheid en twijfel. Toen Eriksen vorig jaar tijdens de EK-wedstrijd Denemarken-Finland in elkaar zakte op het veld, zag Blind dat live op zijn hotelkamer gebeuren. Hij dacht acuut aan stoppen.

“Ik zat daar op mijn kamer. Had mijn vrouw aan de telefoon, mijn ouders, mijn vrienden. Uiteindelijk neem je de beslissing om toch te spelen,” zegt hij terugkijkend. “Je trekt je voetbalschoenen weer aan, de wedstrijd komt dichterbij, het gaat weer gebeuren. Achteraf ben ik blij dat ik het heb gedaan. Als ik niet had gespeeld tegen Oekraïne, was de drempel alleen maar hoger geworden om het later weer op te pakken.”

Nooit meer zonder medicijnen

Wedstrijden speelt hij nooit meer zonder medicijnen. Hij neemt ze altijd in op een vast tijdstip voor de aftrap. Laatst, in Napels, was dat er een keer bij ingeschoten en werd het iets later. “Dan denk je de eerste minuten toch: werken ze al?”

Inmiddels staat hij als 32-jarige voor zijn volgende toernooi met Oranje: het WK in Qatar. Het wordt het tweede toernooi samen met zijn vader Danny. Net als in 2014 is die assistent-bondscoach in de staf van Louis van Gaal.

“Mijn vader gaf mij hoop,” zegt Blind in een scène die inzoomt op de eerste diagnose in 2019. Die was aanvankelijk slecht. “De artsen kwamen vertellen dat ik waarschijnlijk moest stoppen met voetballen. Je zag iedereen in de kamer verschrikt naar mij kijken. Mijn moeder in tranen, mijn vrouw Candy in tranen, ik ook. Maar mijn vader bleef stoïcijns, hij gaf niet toe. Hij bleef aan de arts vragen: maar wat als...? En kunnen we niet dit doen of dat? Ik keek op dat moment zó naar hem op. Hij was zo sterk. Toen dacht ik: dit geeft mij ook hoop.”

Dagdromen

Danny Blind zag die ontboezeming pas in de eindmontage. “Dat doet je wat, natuurlijk. Bijzonder om te horen dat Daley dat zo ervaren heeft. Het is voor hem een flinke zet in de rug geweest om positief te blijven denken.”

Er zijn zo’n honderd familieleden, vrienden en collega-voetballers bij de première. Blind noemt het in Tuschinski ‘niet makkelijk’ om heel Nederland te laten zien wat hij heeft meegemaakt. “Maar ik ben blij dat dit document er nu ligt. Voor mijn kinderen. En misschien dat iemand er iets aan heeft die ook met hartfalen te maken krijgt.”

Samen met Christian Eriksen (30) hoopt hij op een bijzonder WK. Stiekem dagdromen van ‘misschien wel een finale tegen elkaar’. “Maar dat wordt wel een nederlaag, hè,” zegt Eriksen droogjes. “Weer een verloren WK-finale voor Nederland dus.”