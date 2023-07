Dagelijkse boodschappen blijven duur, prijsdaling zet niet door

Dagelijkse boodschappen in de supermarkt blijven duur. Een prijsdaling die zich eerder leek af te tekenen, zet niet door, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK.

Een stuk margarine van 500 gram kost bij Albert Heijn al maanden 1,55 euro, terwijl dat een jaar geleden nog ongeveer 1 euro was, blijkt uit gegevens van prijsvergelijkingssite Supermarktscanner. Bij dezelfde supermarkt kosten 9 rollen wc-papier (extra zacht & sterk) sinds eind maart 4,95 euro, 1,20 euro meer dan een jaar geleden. En bij de Jumbo kost een pak spaghetti al het hele jaar 1 euro, 20 cent meer dan in 2022.

De voorbeelden zijn illustratief voor de inhoud van het Nederlandse boodschappenmandje, die maar niet goedkoper wordt. Sinds het midden van 2022 zijn boodschappen liefst 12 procent duurder geworden, constateert GfK.

Het bureau volgt voor zijn onderzoek een boodschappenmand met daarin 55 veel gekochte producten als appels, gehakt, biscuit, tandpasta en melk. De prijzen van die producten werden maandelijks in negen supermarkten gevolgd, waardoor de uitkomst van het onderzoek een beeld geeft van de prijsontwikkeling van boodschappen in Nederland.

De prijs voor de boodschappen bereikte begin dit jaar een hoogtepunt toen voor de inhoud van de boodschappenmand 132 euro moest worden betaald. De prijs is sindsdien nauwelijks gedaald, sterker: de inhoud van de boodschappenmand kost nu zelfs 133 euro.

Dat is een tegenvaller voor consumenten, want twee maanden geleden leek zich een kleine kentering af te tekenen. De inhoud van het mandje werd toen een euro goedkoper. Die prijsdaling heeft echter niet doorgezet. “De prijzen blijven stabiel op een hoog niveau,” zegt Eric Harmsen van GfK.

Prijsbewuste klanten

Desondanks hebben onder meer supermarktketens Lidl en Aldi het over prijsverlagingen in hun folders en andere reclame-uitingen. Dat is niet verwonderlijk, aangezien klanten prijsbewuster zijn geworden sinds de inflatie zo sterk is gestegen. Illustratief is dat supermarkten tegenwoordig meer huismerken dan A-merken verkopen. Dat was tot voor kort altijd andersom.

Toch komen de uitingen van de supermarkten niet helemaal uit de lucht vallen. Prijzen worden verlaagd waar het kan, zegt Harmsen. “Geen enkele supermarkt wil klanten kwijtraken en al helemaal niet de duurste zijn.” Toiletreinigers, appels en batterijen zijn bijvoorbeeld in de supermarkten minder hard gestegen dan gemiddeld, aldus GFK.

De prijs van veel producten is dit jaar gedaald. Als voorbeelden daarvan noemt Nadia Menkveld, sectoreconoom Agrarisch en Food bij ABN Amro, boter, yoghurt en melk. “De verse halfvolle melk is nu ongeveer 6 procent goedkoper dan begin dit jaar. Maar eigenlijk is dit slechts een kleine daling: de melk is nog steeds 25 procent duurder dan twee jaar geleden.”

Arbeidskosten omhoog geschoten

Menkveld voorspelt dat de boodschappen na de zomer wat goedkoper zullen worden. Maar terug naar het niveau van twee jaar geleden zal volgens haar niet snel gebeuren. Ze wijst met name op de loonkosten. Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn de cao-lonen vorig jaar 7 procent gestegen. “Voor veel voedselverwerkers zijn de arbeidskosten omhoog gegaan en die maken ongeveer een vijfde uit van de totale kostprijs,” zegt Menkveld.

Er zijn ook producten en grondstoffen die juist dit jaar duurder zijn geworden, zoals suiker, rijst en olijfolie. “Dat komt door misoogsten als gevolg van extremere weeromstandigheden. Ook de prijs van granen blijft onzeker vanwege de oorlog in Oekraïne.”

Samenvattend zegt Menkveld dat de Nederlandse consument over het algemeen meer zal moeten betalen voor boodschappen. “Ten opzichte van vorig jaar juni liggen de prijzen zo’n 13 procent hoger. En ten opzichte van twee jaar geleden zijn de prijzen zo’n 25 tot 30 procent hoger. De snelle stijging is er nu wel uit, maar de prijzen stabiliseren eerder dan ze dalen.”

Door de hoge supermarktprijzen en de geslonken koopkracht zijn consumenten kritischer op waar ze hun geld aan uitgeven, concludeerde ABN Amro al eerder. Ze kopen minder, verspillen minder voedsel en kiezen voor goedkopere ingrediënten. Op de lange termijn gaat dit ook effect hebben op prijzen. “Een kleinere vraag zal bij een gelijkblijvend aanbod uiteindelijk leiden tot een lagere prijs.”