Dagboeken en brieven van kampgevangenen, verzetsmensen, ondergedoken Joden, NSB’ers en SS’ers

De uit Rotterdam afkomstige Lies den Houting was veertien toen de oorlog uitbrak. Ze hield een dagboek in stripvorm bij. Beeld Lies den Houting

Oud-minister Gerrit Bolkestein van Onderwijs van de regering in ballingschap in Londen deed in maart 1944 op Radio Oranje vanuit Londen een oproep aan Nederlanders om hun dagboek of brieven te bewaren, om te laten zien hoe zij de oorlog hebben meegemaakt. Vele honderden luisteraars gaven er gehoor aan en verstrekten hun ‘document’ aan het Riod, tegenwoordig Niod, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. “En nog wekelijks worden er dagboeken of brieven binnengebracht door nazaten of door een vinder,” zegt archivaris René Pottkamp van het Niod.

Op de tafel in het Niod liggen de drie collecties die op de nieuwe Unesco-lijst zijn geplaatst: Europese dagboeken, Nederlands-Indische dagboeken en de correspondentie van Nederlanders uit de gehele wereld in de periode 1937-1952. Het omvat 2340 dagboeken in de vorm van schriftjes, stapels losse vellen en op wc-papier geschreven teksten en zo’n 1600 brieven, waaronder uit de trein gegooide briefjes van naar het Oosten gedeporteerde Joden.

De documenten van onder meer kampgevangenen, verzetsmensen, ondergedoken Joden, NSB’ers en SS’ers vertellen hoe mensen in Nederland, Indonesië en Nederlands-Indië de oorlog hebben meegemaakt. “Dichter bij de oorlog kom je niet. Je kijkt over de schouder van de auteur mee hoe zij de oorlog hebben beleefd,” zegt Pottkamp.

Liefdesverdriet, dansles en uitgaan

Zo beschrijft een op de Overtoom ondergedoken Joodse vrouw in haar dagboek onder de schuilnaam Inne de Jong het verhaal van de februaristaking van 1941: ‘Nederland, Amsterdam in de macht van Hitler, die de Joden in Duitsland als ongedierte opjaagt, vervloekt en vervolgt’. Ze citeert een van de ‘jongens van Kattenburg’ die in opstand kwamen tegen de Jodenvervolging: ‘We nemen het niet, we laten onze Joden niet aftuigen door de zwarte loeders, we gaan knokken.’

In de collectie zit ook het kleurrijke stripboek van de dertienjarige Lies den Houting uit Rotterdam, dat verhaalt over vriendschappen, school, liefdesverdriet, dansles en uitgaan. Het dagboek, dat door haarzelf aan het Niod is geschonken, toont haar leven als opgroeiende puber. Ook de razzia’s, beschietingen en de hongerwinter van 1944-45 – ‘De Aardappelrace naar Noord-Holland’ – komen erin voor.

Granaat

De twaalfjarige Marijke Seelen uit Oosterbeek beschrijft hoe ze de geallieerde luchtlandingen van operatie Market Garden meemaakte. Op 20 september 1944: ‘We werden wakker van hevig schieten, uit de richting Arnhem. Opeens sloeg er een granaat in. Hij ging door de slaapkamer, door de gang en ontplofte in de huiskamer.’ Op een tekening geeft ze met pijlen de route aan en de plek van de ontploffing.

In de collectie zit ook een briefje van onder meer de Amsterdamse, gevangen genomen verzetsman Bertus Geijssen aan zijn geliefde Coba van Brederode. Het op een reepje stof geschreven briefje uit 1944 verborg hij in de zoom van wasgoed.

De Joodse Rebecca Mock-Maandag gooide een briefje uit de trein naar Sobibor, waar zij in 1943 werd vermoord: ‘Lieve kinderen. In beestenwagens worden wij vervoerd wij zijn nu bij Beilen; meer dan erg maar laten wij hopen dat alles weer goed komt. Nu lieve kinderen het is te hopen dat jullie nooit zo iets mede moet maken. Vele kussen je moeder.’

NSB’ers en SS’ers

“Er zijn ook dagboeken waaruit blijkt dat de oorlog de schrijver nauwelijks raakt,” zegt Pottkamp. “Een Delftse student schrijft over zijn vrienden en schaatsen in de winter, en merkt tijdens die tocht terzijde op dat er een luchtgevecht plaatsvindt.”

Een Rotterdamse tramconducteur tekent vooral zijn gezinsleven en werk op. De bezetting sluipt pas aan het einde van de oorlog in zijn dagboek als er tijdens de hongerwinter een tekort aan voedsel is. Hij verhaalt hoe hij aan voedsel en hout probeert te komen.

Ook NSB’ers en SS’ers hielden dagboeken bij. De SS’er A.S. vertelt over de strijd aan het oostfront. Tot de laatste alinea houdt hij vol dat Duitsland zou winnen. Zijn dagboek is gekalligrafeerd en gelardeerd met pentekeningen en Duitse liedjes uit de SS-sfeer met vaak de muzieknoten erbij.

Monopolygeld

Dick van Engelenburg noteert zijn belevenissen in het interneringskamp Baros op West-Java van oktober 1943 tot augustus 1945 op Monopolygeld. Met stomp potlood, dicht opeen geschreven, op 20 oktober 1943: ‘Appel ’s ochtends en ’s avonds: 2 uur lang gemiddeld staan op ’t veld Japanse bevelen worden je toegebruld, buigen enz.’ Een kleine twee maanden later: ‘Ben erg misselijk. Kan geen eten zien en heb toch honger.’

Ook in bezet Nederlands-Indië was papier schaars. Geïnterneerden schreven ook op shagvloeipapier en kalenders. “Zij verhalen voornamelijk over het kampleven omdat zij nauwelijks weten wat zich afspeelt in de wereld daarbuiten,” zegt Pottkamp.

Van Engelenburg overleefde de oorlog en schonk zijn dagboek in 1999 aan het Niod.

Marcel Berckmans, plaatsvervangend groepscommandant bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Amsterdam, plakte zijn dagboek vol met knipsels uit illegale kranten. Na de oorlog bewaakte hij opgesloten NSB’ers in de Jan Mayenschool in West, Van Eeghenstraat en het kamp aan de Levantkade. Hij schreef over de mishandelingen aldaar: ‘Gestraft dient er te worden, zelfs indien nodig heel streng! Maar laten wij (…) onszelf niet omlaaghalen door de terecht gehate en verfoeide methodes van onze verslagen tegenstanders over te nemen.’

Ritmanbibliotheek en Cartotheek van de Joodse Raad Ook de Ritmanbibliotheek en de Cartotheek van de Joodse Raad zijn op de Nederlandse Memory of the World-lijst geplaatst. De cartotheek is een administratieve lijst met gegevens van in Nederland woonachtige Joden die op last van de Duitse bezetter vanaf 1941 is gemaakt. De gegevens zijn gebruikt voor deportatielijsten. Na de oorlog konden nabestaanden via dit kaartsysteem informatie krijgen over hun familieleden. De cartotheek is onlangs overgedragen aan het Joods Museum. De Ritmanbibliotheek, ofwel de Bibliotheca Philosophica Hermetica van zakenman en kunstverzamelaar Joost Ritman omvat 28.000 boeken en manuscripten met religieuze en esoterische ideeën vanaf de 15de eeuw. De regering heeft een deel van de bibliotheek in eigendom, dat momenteel ondergebracht is in het Allard Pierson Museum/Universiteit van Amsterdam. Op het in 1992 opgerichte internationale Memory of the World Register van Unesco staan 429 ‘documenten’ uit 118 landen waaronder de dagboeken van Anne Frank, de originele filmnegatieven van the Wizard of Oz en de rechtbankverslagen van het Mandelaproces uit 1963.