Dag na de rave in Hilversum: ‘Hier waren vroeger ook illegale party’s’

Achtergelaten afval onder het viaduct waar een groot illegaal feest door de politie is beëindigd. Beeld ANP

Twee boswachters van het Goois Natuurreservaat (‘de mooiste natuur als goede buur’) lopen met een blauwe vuilniszak door het bos. Met hun grijpstokken rapen ze bierflesjes, verfrommelde blikjes Red Bull en heel veel lege ballonnetjes bij elkaar. “Onder het ecoduct is het nog een veel grotere bende,” zegt een van hen.

Hij doelt op de natuurbrug die even verderop in aanbouw is. Die ligt naast een spoorbaan waar om de haverklap een trein voorbij dendert. Bij de ingang van de tunnel eronder ligt een omgevallen winkelwagentje. Mannen in fluorescerende oranje jassen nemen foto’s van alle achtergebleven troep. Ook zijn er nogal wat hekken om het bouwterrein heen kapot getrokken.

Het viaduct waar een illegaal feest werd gehouden. Beeld ANP

Taxi’s

De politie maakte omstreeks twee uur ‘s ochtends een einde aan een illegale houseparty onder het ecoduct. Op dat moment waren daar een paar honderd jongeren aan het feesten. Twee mensen werden aangehouden: een dj en een vrouw die een agent een schop gaf. Volgens De Gooi en Eemlander reden gedurende de nacht tientallen Amsterdamse taxi’s af en aan.

Mede daardoor heeft een aantal wandelaars in het natuurgebied het idee dat het feest te maken had met het Amsterdam Dance Event. “Allemaal Amsterdammers”, verzucht een vrouw in een waxjas met een donkergroen vissershoedje op haar hoofd, die de berichten in de media heeft vernomen. Dat betwijfelt een jonge vader die met zijn vrouw en twee jonge kinderen door het bos wandelt. Hij woont vlakbij en heeft niks gehoord. “Dit is een bekende plek. Er werden hier vroeger altijd al illegale party’s georganiseerd door Stichting Vrij Feesten Hilversum. Het is een goeie plek, je valt er niemand lastig. Maar je moet hem natuurlijk wel weten te vinden.” Lachend: “Ik deed vroeger ook mee. Dan zetten we een aggregaat neer en gingen we de hele nacht feesten. De volgende dag terug om met zijn allen de troep op te ruimen."

Vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in Anna's Hoeve. Ruim 300 jongeren! Je eigen belang boven anderen😡Waar zijn jullie mee bezig? #respectloos#asociaal#ikbenboos! pic.twitter.com/Zp41q9QnrZ — Inge Veldhuizen (@WA_Riebeeck) 25 oktober 2020

Dom

Het grote verschil met nu: corona. De politie noemt het ‘onbegrijpelijk en onverantwoord’ dat zoveel mensen de coronamaatregelen hebben genegeerd. ‘Bovendien levensgevaarlijk om je in het donker op een bouwterrein én langs het spoor te begeven.’ Ook op sociale media worden de feestvierders inmiddels verketterd. ‘Isoleer of vervolg ze’, ‘verwende narcistische nesten’ en ‘idiots’ zijn een paar reacties. Daarnaast zijn er ook mensen die begrip op kunnen brengen voor het feest: ‘Wat jammer dat ze jullie gevonden hebben’, schrijft een Twitteraar. ‘Over een week of twee elders een poging.’

“Natuurlijk is heel dom van die jongeren,” zegt de jonge vader. “Laat ik het zo zeggen; ik begrijp het van ze, maar ik snap het niet.”

Een man op een witte mountainbike woont niet ver van de feestplek vandaan. “Ik werd eigenlijk wakker van de politiesirenes,” zegt hij. Van het feestgedruis eerder op de avond heeft hij niks meegekregen. “Anders was ik zelf ook wel even gaan kijken.”