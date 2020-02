Dader steekpartij Alphen stak in op eigen moeder en Amsterdamse neven

Beeld ANP

De jongste, 16-jarige neef kwam om het leven. Zijn 19-jarige broer raakte gewond, net als de moeder van de verdachte. Een 17-jarige voorbijganger liep lichte verwondingen op.

De verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de officier van justitie.

De twee neven van de dader waren zaterdagavond op bezoek in het eengezinshuis aan de Robijnstraat toen er om onbekende reden een woordenwisseling ontstond. De neven en de moeder vluchtten naar buiten, toen zij door de 18-jarige werden aangevallen. “Mijn zoon is gek geworden,” riep de moeder in paniek naar een overbuur.

De verdachte is even buiten geweest, daarbij verwondde hij de voorbijganger. De politie heeft hem vervolgens in de woning in de boeien geslagen. De 16-jarige jongen uit Amsterdam bezweek verderop in het Topaasplantsoen aan zijn verwondingen. Diens broer en de moeder van de verdachte zijn naar het ziekenhuis gebracht, zij zijn buiten levensgevaar. De passant is door een huisarts behandeld.

Huis verzegeld

De gescheiden moeder is met haar zoon elders ondergebracht. De politie heeft het huis verzegeld, de gordijnen zitten dicht. De vader zou elders in Alphen wonen.

Een bewoner van de Edelstenenbuurt kent het gezin enigszins. De zus van de moeder is een kennis. “Dus we treffen hen wel bij verjaardagen en dergelijke. De verdachte is een rustige jongen, er was met hem niets bijzonders aan de hand. Voor ons is het dan ook niet verklaarbaar, wij weten niet wat er is gebeurd. Ik wist wel dat ze familie in Amsterdam hebben, maar die kennen we niet persoonlijk.”

Dat zo weinig mensen het gezin goed kennen, kan een overbuurvrouw wel verklaren. “Dit rijtje is een reeks koopwoningen. Wij hebben nauw contact en weten wie waar woont. De eengezinshuizen aan de overkant zijn huurhuizen. Met die bewoners blijft het contact beperkt tot hoi zeggen. Er is veel verloop, dus vaak weet je ook niet wie waar woont.”

Ze was niet thuis toen het gebeurde. “Ik ben erg geschrokken. ’s Morgens zag ik allemaal bezorgde appjes van mensen die vroegen of het goed met mij was.”

Veel emoties

Op het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam-Oost, waar het 16-jarige slachtoffer in het derde leerjaar zat, kwamen maandagochtend leraren en leerlingen bij elkaar, vertelt directeur Hüseyin Asma. “Voor de leerlingen die hem gekend hebben is het zwaar. Een emotionele sfeer, maar het is goed om te zien hoe iedereen elkaar steunt.”

“We zijn langs de klassen geweest waar de leerling zijn lessen mee volgde en hebben een ruimte ingericht met een condoleanceregister. Iedereen die behoefte heeft om erover te praten, hebben we daar uitgenodigd.”

De Alphense verdachte wordt woensdag voorgeleid, vertelt een woordvoerder van de politie Haaglanden. De recherche doet nog onderzoek. Het is nog onduidelijk of de verdachte wellicht onder invloed was toen hij zijn familieleden aanviel.