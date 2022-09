Daan de Neef (VVD) stapt op als Kamerlid om ‘ijskoude’ asielaanpak, fractie verbaasd

VVD-kamerlid Daan de Neef verlaat na 18 jaar de VVD en geeft zijn zetel terug. Hij zegt het asielbeleid niet meer te kunnen verdedigen. Beeld Peter Hilz/ANP

‘De VVD is simpelweg niet meer mijn partij,’ schrijft hij in een verklaring. ‘De VVD-inzet voor wat betreft de opvangcrisis en de communicatie daaromtrent van vorige week vrijdag waren voor mij de druppel.’

Hij noemt het asielbeleid van het kabinet ‘ijskoud’ en zegt dat niet meer te kunnen verdedigen. ‘Ik had gerekend op medemenselijkheid na een week waarin een baby van drie maanden stierf in Ter Apel en waarin Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie. Maar die compassie bleef uit,’ schrijft De Neef.

‘Ik kan en wil dit niet verdedigen. En dat ga ik ook niet doen,’ zo vervolgt hij het bericht, gericht op zijn collega’s. ‘Dan rest mij niets anders dan te vertrekken en mijn zetel weer terug te geven.’

Gewetensnood

In de VVD-fractie is met gefronste wenkbrauwen gereageerd op het vertrek van de parlementariër, die eerder onder meer speechschrijver was van Geert Wilders (tot die zich afsplitste van de VVD in de Tweede Kamer en de PVV begon) en Mark Rutte. In de fractievergaderingen van de VVD zou hij zich over het onderwerp asiel amper hebben uitgesproken. Hij zou zich ook nooit met gewetensnood hebben gemeld bij asielwoordvoerder Ruben Brekelmans of fractievoorzitter Sophie Hermans.

Ook wordt verwonderd gereageerd op de redenen die De Neef aanvoert voor zijn vertrek. De asieldeal die vorige week is gesloten door het kabinet, gaat immers lang niet zover als de verkiezingsprogramma’s van de VVD. De Neef was een van de twee schrijvers van het verkiezingsprogramma van de VVD voor de periode 2017-2021. Daarin werd bijvoorbeeld bepleit dat het kinderpardon moest worden afgeschaft.

Onrust binnen VVD

Toch is het vertrek van De Neef een saillant verlies voor de VVD. De kritiek op de asielkoers klinkt fel, maar komt tot dusver vooral van politici en leden buiten Den Haag. Zij vinden de liberale aanpak te soft, bleek tijdens een ledensessie dinsdag. Leden pleitten daar nog tijdens een partijbijeenkomst met VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en asielwoordvoerder Ruben Brekelmans voor een asielstop. Maar nu stapt er dus een Tweede Kamerlid op uit onvrede over de VVD-inbreng bij de opvangcrisis, juist omdat die ‘ijskoud’ zou zijn, te ferm dus.

Fractievoorzitter Sophie Hermans laat weten de keuze van haar collega te respecteren. Maar ‘ik betreur zijn beeld van de zorgvuldige en afgewogen afspraken die vorige week rond asiel zijn gemaakt. Ik weet dat zowel de staatssecretaris als onze woordvoerder hun werk met compassie doen’. Zelf was De Neef na zijn tweet niet bereikbaar voor commentaar.

De asieldeal is niet het enige waarover onrust bestaat binnen de VVD. Ook de stikstofplannen van het kabinet hebben veel stof doen opwaaien in de partij. En ook bij de andere coalitiepartijen zorgen verschillende kabinetsplannen voor onenigheid. Het vertrek van De Neef doet de stabiliteit van het kabinet dus niet veel goeds.

Verzet tegen asielbeleid

De coalitiepartijen werden het vorige week na zware onderhandelingen eens over een plan om de problemen in het asielsysteem aan te pakken. Dat houdt onder meer in dat nareizigers (de achtergebleven gezinsleden van een asielzoeker) pas naar Nederland mogen komen als de asielzoeker die mag blijven een woning heeft. Al mogen gezinnen alsnog herenigen als er na vijftien maanden nog geen woning is.

Binnen coalitiepartijen CDA en ChristenUnie klinkt ook verzet tegen het asielbeleid. Daar keren leden zich vooral tegen het gekozen beleid en vragen ze om meer compassie. Vooral de rem op gezinshereniging valt verkeerd bij leden.

De Neef was 18 jaar lid van de VVD, en sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij stond op plek 34 op de kieslijst. De ‘dierenliefhebber’, zoals hij wordt omschreven op de website van de VVD, was voornamelijk actief op dossiers over jeugdbeleid, de GGZ en maatschappelijke opvang, maar ook dierenwelzijn stond hoog op zijn agenda.

Ik vertrek uit de Tweede Kamer. Hierbij mijn verklaring zoals die vanavond is medegedeeld aan mijn fractiecollega’s: pic.twitter.com/kAK8nGPUjC — Daan de Neef (@DaandeNeef) 31 augustus 2022

