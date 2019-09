D66 zet controversieel voorstel ‘voltooid leven’ door

Kamerlid Pia Dijkstra stuurt binnenkort haar voorstel naar de Tweede Kamer, omdat zorgminister De Jonge geen haast maakt met onderzoek naar de groep ouderen die er klaar mee is. Afgelopen weekend heeft Dijkstra de minister telefonisch laten weten dat ze niet langer wil wachten.



“Mensen op hoge leeftijd die gaan lijden aan het leven, moeten de gelegenheid krijgen om op een zelfgekozen moment te overlijden,” legt initiatiefneemster Dijkstra uit. Ze neemt tegenstand vanuit vooral christelijke hoek voor lief.



Volgens het plan komen senioren met een stervenswens straks terecht bij een levenseindebegeleider. Dat is een speciaal getrainde hulpverlener, die over een periode van enkele maanden via gesprekken met de oudere en diens naasten moet bepalen of de wens tot euthanasie blijvend en vrijwillig is. Ook worden alternatieven gezocht en besproken. Mocht het uiteindelijk komen tot euthanasie, dan kan van die handeling nog tot op het laatste moment worden afgezien.





Levensmoe

Enkele jaren geleden kwam Dijkstra al met het idee voor een wet ‘voltooid leven’, maar dat plan oogstte bergen met kritiek. Critici vinden dat je ouderen die levensmoe zijn, moet helpen hun leven weer zin te geven. Niet dat je de optie euthanasie actief bij hen moet aandragen.

Het huidige kabinet (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) pakt zelf geen nieuwe medisch-ethische wetgeving op, is afgesproken in het regeerakkoord. Sterker nog: CDA-minister Hugo de Jonge maakt zelfs geen haast met een beloofd onderzoek naar de doelgroep, meent ze. “Dat vind ik heel jammer. De minister voelt de urgentie duidelijk minder dan ik.’’

Begraven

In de Haagse wandelgangen valt vanuit christelijke hoek te horen dat het D66-voorstel deze regeerperiode wordt ‘begraven’. “Nou, dan hebben ze pech, zegt de politica daarover. “Sterker nog: ik zal dit wetsvoorstel snel indienen, begin komend jaar.”

Dijkstra denkt dat haar initiatiefvoorstel de eindstreep kan halen, maar niet snel. “Zo’n plan vergt veel overleg en discussie in het parlement. Het is geen wet die je er even snel doorheen jast. Over de euthanasiewet is ook dertig jaar gesoebat hè!”