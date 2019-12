D66 wil lachgasverbod kabinet torpederen

Beeld ANP XTRA

Dat blijkt dinsdag na de wekelijkse fractievergadering van de democraten.

“We hebben over het voorstel gesproken en besloten dat we gaan kijken waar de ruimte ligt om dit te voorkomen,” aldus Tweede Kamerlid Antje Diertens dinsdagmiddag in de wandelgangen van D66. “Ik zal ook nog contact zoeken met Kamerlid Sophie Hermans van de VVD hierover.”



Gisteren werd bekend dat het kabinet, na gedegen onderzoek door wetenschappers, de komende maanden wil regelen dat lachgas een softdrug wordt. Hierdoor wordt het bezit, de handel, verkoop, vervoer en de productie van dit geestverruimende middel verboden. Recreatief gebruik van lachgas blijft wel toegestaan.

Overhaast

Vrij snel daarna bleek al dat regeringspartijen VVD en D66 morden over het kabinetsplan. Ze zeiden erdoor verrast te zijn en noemden het besluit ‘overhaast’. Diertens (D66) kondigde toen al aan dat ‘hier het laatste woord nog niet over gezegd is’ en dat ze intern wilde overleggen over vervolgstappen.



Het kabinet legt ergens de komende maanden een algemene maatregel van bestuur, waarmee lachgas op lijst II (softdrugs) van de Opiumwet wordt geplaatst, neer bij Tweede Kamer en de Eerste Kamer ter controle (voorhang heet dat).



Diertens heeft de parlementaire route om het plan te torpederen nog niet precies uitgedacht. Maar het idee is: “Wij zullen daarna schriftelijke vragen stellen en vervolgens tijdens een debat een motie indienen om te zorgen dat het voorstel om lachgas bij Opiumwet onder te brengen, niet doorgaat.”

Nog geen besluit

De VVD heeft nog helemaal geen besluit genomen over zulke stappen, benadrukte Kamerlid Sophie Hermans maandagavond telefonisch. De komende tijd moet de koers van de liberalen op dit dossier zich gaan aftekenen.



Beide partijen zien nog heel veel alternatieven voor een landelijk lachgasverbod via de Opiumwet. Hermans: “Veel gemeenten kunnen nog stappen zetten via plaatselijke verordeningen, daar zit echt nog ruimte.”



De oplossing voor de problemen met lachgas zit volgens D66 niet in verbieden of criminaliseren, maar in het aanpakken van overlast en het geven van goede voorlichting over de gevolgen van overmatig gebruik. Diertens: “D66 kiest liever voor een realistische aanpak.”

Gebruiken van lachgas is niet zonder risico, en het zorgt voor overlast. Maar verbieden en op de opiumlijst zetten, lost helemaal niets op. D66 zet liever in op preventie, voorlichting en bestrijden van overlast. — Antje Diertens (@AntjeDiertens) 10 december 2019

Bekijk hieronder wat minister Blokhuis te zeggen had over het lachgasverbod.