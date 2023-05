D66-plan rond voltooid leven stuit op flinke politieke weerstand: ‘Onbegaanbare weg’

D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt gelooft dat de initiatiefwet voltooid leven na wijzigingen alsnog kans van slagen heeft. Beeld ANP / Fotopersburo Dijkstra bv

In het parlement gingen partijen ervan uit dat D66 de initiatiefwet over voltooid leven na scherpe kritiek van de Raad van State voor altijd in een diepe la zou stoppen. Maar D66 gelooft dat het wetsvoorstel uit 2020, ingediend door Pia Dijkstra, na wijzigingen alsnog levensvatbaar is, meldt Anne-Marijke Podt, Kamerlid van D66. “We zien absoluut nog aanknopingspunten, we hopen dit jaar hierover met de Tweede Kamer in gesprek te kunnen.”

Het D66-plan gaat niet over euthanasie voor mensen die dood willen omdat ze ziek zijn. Daarvoor bestaat de euthanasieregeling al. De initiatiefwet van D66 is bedoeld voor iedereen die het leven als voltooid beschouwt en ouder is dan 75. Met hulp van een stervensbegeleider kan men dan uit het leven stappen, is het idee.

In het parlement ontbreekt het vooralsnog aan genoeg steun. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie waren al fel tegen, maar ook bij fracties als die van de SP, PvdA, PVV en VVD klinkt aarzeling, scepsis of kritiek.

Daarmee raakt een politieke meerderheid voor het D66-plan uit zicht, al is het voor veel partijen een ‘vrije kwestie’ en stemmen Kamerleden naar eigen inzicht. Dat doen ze vaak na advies van de collega die zich verdiept heeft in het medisch-ethische dossier.

VVD kritisch

“De Raad van State stelt dat de nu opgenomen zorgvuldigheidseisen onvoldoende zijn. Die zorgvuldigheid weegt voor de VVD zwaar,” meldt VVD-Kamerlid Harry Bevers. Steun van de VVD is hoogstwaarschijnlijk nodig voor een meerderheid.

In principe wil de partij best praten over een ander plan, maar dan moeten ‘de belangrijkste bezwaren’ van de Raad wel eerst weggewerkt worden, waarschuwt Bevers.

Dat wordt een complexe missie, de wetsadviseurs hebben op een aantal cruciale punten fundamentele kritiek. Belangrijk punt is dat de wet veel beter moet waarborgen dat de zelfgekozen dood niet overhaast en op verkeerde grond gebeurt.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen nogal eens twijfelen of ze wel echt dood willen. Ook moet er zekerheid zijn of niet ziekte of andere problemen een rol spelen, zoals geldtekort of een een gevoel van overbodigheid. En een flink deel van de ouderen die het leven als voltooid beschouwt kan vanwege ‘een stapeling van ouderdomsklachten’ nu ook al een beroep doen op de bestaande euthanasiewet.

Het aantal euthanasiegevallen in Nederland stijgt. Vorig jaar was 5 procent van alle overlijdens een euthanasie, met 8720 in totaal. Dat waren er bijna duizend meer dan een jaar eerder.

Belangrijk struikelblok voor D66 is verder nog de rol van de arts. De Raad van State meent dat een arts betrokken moet zijn bij de stervensbegeleiding, iets wat D66 en de artsen zelf juist niet willen. Artsenfederatie KNMG vreest dat een voltooidlevenwet ‘ouderdom stigmatiseert en het signaal geeft dat ouderen minder waardevol zijn dan jongeren’.

‘Doodlopende weg’

Bronnen bij de coalitie en oppositie zien het al met al somber in voor het wetsvoorstel – ‘een doodlopende weg’ en ‘op deze manier kunnen wij het niet steunen’, klinkt het – maar leggen de bal nu bij D66. Die partij moet de bezwaren van de Raad van State wegnemen, dan wordt het plan pas opnieuw bekeken.

“De kritiek van de Raad van State is stevig,” erkent Podt. “Het gaat om relevante punten, daarover zijn we nu in gesprek met veel mensen en organisaties en straks ook met andere partijen. Dat zijn indringende gesprekken. Maar wij vinden het belangrijk: een grote groep mensen in Nederland hecht waarde aan zelfbeschikking over het levenseinde.”

Uit een recente peiling in opdracht van dagblad Trouw blijkt dat 60 procent van de Nederlanders voor de mogelijkheid van een vrijwillig levenseinde is.

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker was altijd tegen en noemt het doorzetten van de initiatiefwet ‘een onbegaanbare weg'. “D66 kiest ervoor om tegen alle adviezen in met een wet te komen die letterlijk levensbedreigend is. Dat terwijl er op zoveel vlakken nog zoveel winst te behalen is om tegemoet te komen aan de zorgen, het gepieker en de noden waar ouderen onder kunnen lijden.” ChristenUnie zal geen onderdeel uitmaken van een kabinet dat 'deze wet invoert’, waarschuwt Bikker.