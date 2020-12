D66 onderzoekt klacht over seksuele intimidatie binnen de partij

Partijleider Sigrid Kaag. Beeld ANP

Volgens een anonieme mail die is gestuurd naar meerdere media zou zelfs de politie eraan te pas zijn gekomen toen een vrouwelijke medewerker van het partijbureau door hem in haar kamer zou zijn vastgehouden.

De vrouw in kwestie is niet bereikbaar voor commentaar. Maar in de anonieme mail staat te lezen dat de man, die hoofd was van de commissie die kandidaten zocht voor de kieslijsten, zich afgewezen zou hebben gevoeld door haar en dat niet kon accepteren.

Toenmalig partijleider Alexander Pechtold zou de man vermanend hebben toegesproken en er zou melding zijn gedaan bij de politie. Vervolgens zou ook binnen de partij een klacht tegen de man zijn ingediend, waar vervolgens niets mee werd gedaan.

Stevig ingrijpen

Volgens Kaag moet er ‘stevig worden ingegrepen’ als de beschuldigingen kloppen. “Ik leid een partij waar we respectvol met elkaar omgaan en die voor iedereen een veilige werkomgeving en politieke vereniging moet zijn. Daarom hecht ik eraan dat dit zo snel mogelijk wordt onderzocht. Het feit dat dit jaren geleden zou hebben gespeeld, doet daar voor mij niets aan af.”

In de anonieme mail staat verder te lezen dat de man een relatie zou hebben gehad met minimaal één vrouwelijke kandidaat die hij vervolgens naar voren zou hebben geschoven voor een prominente plaats op een van de kieslijsten van D66.

Kaag roept de anonieme tipgever in de verklaring op zich te melden en haar verhaal te doen tegenover een onafhankelijke onderzoekscommissie die wordt ingesteld. Ook roept ze slachtoffers op zich te melden.