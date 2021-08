D66-leider Kaag wil niet doorregeren met ChristenUnie: ‘Het roer moet om’

Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66). Beeld ANP

Wie had gehoopt op een doorbraak in de formatie – 152 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen – komt bedrogen uit. Na vier weken ‘formatievakantie’ ontmoeten de onderhandelaars van VVD en D66 elkaar maandagochtend weer bij informateur Mariëtte Hamer.

Maar waar VVD-leider Mark Rutte droomt van een doorstart van het huidige kabinet – met VVD, D66, CDA en ChristenUnie – wil Kaag daar nog altijd niets van weten. Wat de D66-leider betreft blijft de ChristenUnie de komende jaren buiten het kabinet, zo laat ze weten.

“Het roer moet om,” zegt Kaag. “Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten.” Toen de formatie eind juni muurvast zat, had Kaag de voorkeur voor een kabinet van vijf partijen – met VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Haar standpunt is onveranderd.

“We hebben er de afgelopen weken goed over nagedacht,” zegt Kaag. “Ik denk dat het voor D66 een heel logische voortgang is.” Volgens haar heeft D66 ‘het vertrouwen en de stem van de kiezers gekregen omdat we hebben gezegd dat we het anders willen doen’. “Wat betreft de klimaataanpak, investeren in onderwijs en in de rechtsstaat en een andere blik op Europa. Dat betekent ook dat je juist andere partijen daarbij haalt.”

‘Logische keuze’

Kaag wijst er opnieuw op dat ‘haar’ vijfpartijencoalitie een meerderheid heeft in de Tweede én Eerste Kamer (42 van de 75 senaatszetels). Dat geldt niet voor de variant met de ChristenUnie (32 zetels). “Als je kijkt naar stabiliteit in de Tweede en Eerste Kamer is deze keuze de logische keuze,” stelt ze.

Vooral op medisch-ethisch gebied zitten D66 en de ChristenUnie elkaar in de weg. Kaag wil bijvoorbeeld doorgaan met de wet voltooid leven, die regelt dat 75-plussers euthanasie kunnen plegen als zij vinden dat hun leven klaar is. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei al niet in een kabinet te willen stappen dat zo’n wetsvoorstel uitvoert.

Sinds eind juni hebben VVD en D66 samen een ‘aanzet voor een regeerakkoord’ geschreven. De hoop is dat deze week andere partijen willen aansluiten om te onderhandelen over dat akkoord. Het stuk, dat inmiddels klaar zou zijn, wordt maandagochtend besproken met informateur Hamer. “Er is genoeg ruimte voor andere partijen om zichzelf daarin te herkennen of daaraan bij te dragen,” zegt Kaag.

“Het is een aanzet tot het fundament. Het is geen eindakkoord, geen slotakkoord.” Volgens Haagse bronnen kent het stuk geen financiële details. Dat betekent dat er nog ruimte is voor andere partijen om er een stempel op te drukken.

Vorige week vroeg D66-prominent Jan Terlouw zich af waar ‘in vredesnaam’ een nieuw kabinet blijft. “Ik las het ook,” reageert Kaag. “Wat hij zegt is natuurlijk een hartenkreet. Wij hebben altijd van het begin af aan ingezet, en dat zullen we ook blijven doen, op een zo progressief, stabiel en breed gedragen mogelijk kabinet. Als je kijkt naar de grote uitdagingen van vandaag, klimaat, gelijkheid en gelijkwaardigheid in Nederland, dan kun je alleen maar zeggen dat een progressieve stem en kleur noodzakelijk is.”

Tijd verloren

Op de vraag of de ChristenUnie in haar plaatje van een ‘progressief kabinet’ past, zegt Kaag: “Wat ons betreft niet. Niet in deze fase, nee.” Kaag zegt te snakken naar een einde van de formatie. “Dat we al heel veel tijd verloren hebben, is wel duidelijk.”