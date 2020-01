D66 krijgt twee nieuwe staatssecretarissen

Dat heeft de regeringscoalitie maandag besloten tijdens het wekelijks coalitieberaad, zo zei fractieleider Rob Jetten na afloop.

Jetten zei zo snel mogelijk aan de slag te gaan om twee geschikte kandidaten te vinden. Een van de staatssecretarissen zal zich daarbij richten op de belastinginning en de hervorming van het fiscale stelsel en de andere staatssecretaris wordt verantwoordelijk voor de Toeslagen en de Douane.

Volgens Jetten is er binnen de coalitie een ‘fundamentele discussie’ gevoerd. Daarbij is geconstateerd dat er ‘grote opgaven’ liggen. Allereerst moet recht worden gedaan aan de getroffen ouders in de toeslagenaffaire en moet het toeslagensysteem simpeler. Daarnaast heeft het kabinet echter ook ambities op het gebied van belastingwetgeving, zoals fiscale vergroening.

Rutte

Volgens minister-president Mark Rutte ligt er ‘een enorme hoop werk’ te wachten op de nieuwe bewindspersonen en zal er moeten worden gewerkt aan herstel van vertrouwen in de Belastingdienst. “Wat je nu moet doen is zorgen dat de structuur goed is.”

Volgens Rutte zitten er ‘geen diepere gedachten’ achter het besluit dat de twee nieuwe bewindspersonen allebei van D66-huize zullen zijn. “Zij hadden natuurlijk de post, dus het ligt voor de hand dat er in eerste instantie naar hen gekeken wordt. En zij zeggen dat ze die verantwoordelijkheid willen proberen in te vullen.”