D66’ers kritisch over Kaag in affaire-Van Drimmelen: ‘Schandalig’

D66-leider Sigrid Kaag tijdens de persconferentie over de affaire. Beeld ANP

De persconferentie van donderdag over het achtergehouden gedeelte van het rapport in de affaire rond de inmiddels opgestapte D66-prominent Frans van Drimmelen was een van de pijnlijkste persconferentie uit de recente parlementaire geschiedenis.

Politiek leider Sigrid Kaag bood weliswaar haar excuses, aan maar er klonken ook sneren naar de media. Dat moet ze niet meer doen, zeggen D66’ers. “Ze was kritisch op bepaalde media die iets te happig zijn op een rel,” concludeert oud-Kamerlid Boris van der Ham. “Ik kan me best voorstellen dat je zoiets denkt, alleen op dat moment moet je je concentreren op wat je zelf beter kunt doen.”

Daar sluit 90-jarige partijcoryfee Jan Terlouw zich volmondig bij aan. “Iedereen doet nu net of er helemaal niks deugt van Kaag. Maar dat is niet zo. Ze is waanzinnig druk en ze doet een hele hoop dingen wél goed. Dat moet nu eens even de aandacht krijgen.”

Zwijgen

Kritiek is er ook op het lange zwijgen nadat bekend werd dat D66 een vertrouwelijk deel van een onderzoek naar onder anderen Van Drimmelen een jaar lang stilhield. Oud-woordvoerder en D66-lid Andor Admiraal: “Ik vond de eerste reactie van Kaag een jaar geleden wél goed. Toen is ze meteen met haar kop op de tv gegaan en heeft ze gezegd: zo hoort het niet en dit moet je met wortel en tak uitroeien. Dat is leiderschap. Dat is wat er moet gebeuren.”

Nu heeft ze te lang gezwegen, en kwam ze volgens Admiraal met ‘helemaal niks’. Ook Van der Ham is teleurgesteld. “De slordigheid waarmee dit is gegaan maakt mensen boos. En dat ben ik zelf eigenlijk ook. Ik vind het schandalig.”

Uit de weg gaan

Oud-Kamerlid Fatma Koser Kaya benadrukt dat Kaag vorig jaar goed reageerde. “Sigrid heeft zelf het onderzoek aangekondigd en de oproep aan anderen gedaan om zich te melden. Zij heeft het onderwerp op de kaart gezet.” Volgens haar is er behoefte aan leiders die pijnlijke zaken niet uit de weg gaan en fouten durven erkennen. “Dat vind ik krachtig.” Ze hoopt dat anderen Kaag tijd gunnen. “Ze is net anderhalf jaar aan de slag. Geef leiders die zorgvuldig willen zijn de ruimte.”



Volgens D66’ers speelt het Kaag parten dat zij de morele lat zo hoog legt. “Bij D66 weten wij altijd heel goed hoe de wereld zich moet gedragen,” benoemt een oud-Kamerlid. “Alleen je valt in je eigen zwaard op het moment dat je dat niet waarmaakt.”

Haar partijgenoten denken dat het Kaag zou helpen als ze minder zou beloven. Soms hoort Van der Ham naar eigen zeggen te veel sferische beloftes. “Dingen als nieuw leiderschap of wat dat dan ook moge zijn, moet je niet van tevoren afkondigen. Dat moet je gewoon doen. Je moet niet met de conclusie adverteren, maar volgens bepaalde uitgangspunten je werk doen. De conclusies trekken anderen dan wel.’’