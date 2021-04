D66’er Sidney Smeets treedt terug uit Tweede Kamer

DEN HAAG - Sidney Smeets (D66) tijdens de beediging als lid van de Tweede Kamer. Beeld ANP / REMKO DE WAAL

Aanleiding voor het opstappen zijn verschillende aantijgingen aan het adres van Smeets. Dinsdag en woensdag deelden tientallen jonge mannen, van wie enkele minderjarig, berichten via sociale media, waarin zij stelden seksueel getinte berichten van de politicus te hebben ontvangen en in sommige gevallen seks met hem te hebben gehad. D66 opende daarop een onderzoek naar het mogelijk grensoverschrijdende gedrag.

“Na de rollercoaster van gisteren staat vandaag voor mij voorop dat ik wil voorkomen dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht,” zegt de 45-jarige Smeets in een verklaring. “Daarom heb ik, na overleg met Sigrid Kaag, de Kamervoorzitter laten weten dat ik per direct mijn zetel ter beschikking stel en terugtreed als Kamerlid.”

Ook D66-leider Sigrid Kaag reageert op het ontslag. In dezelfde verklaring zegt het besluit van Smeets ‘ten volle’ te steunen en te respecteren. Tegen persbureau ANP noemt ze het vertrek ‘onvermijdelijk’. “We hebben een aantal gesprekken gevoerd met meneer Smeets en hij heeft zich teruggetrokken”, aldus Kaag. Ze vindt het als partijleider belangrijk ‘te normeren dat een Kamerlid zich aan de hoogste normen van integriteit houdt’.

‘Te veel kleren’

In de seksueel getinte berichten zou Smeets de jonge mannen onder meer hebben gecomplimenteerd met hun uiterlijk. Een van de mannen deelde een Whatsappgesprek, waarin te zien is dat Smeets tegen hem zegt dat hij ‘te veel kleren’ aanheeft.

Een andere jongen zei tegen Het Parool dat hij op 16-jarige leeftijd via datingapp Grindr een match had met Smeets. Ondanks zijn leeftijd zou hij bij de politicus thuis zijn uitgenodigd en daar seksuele handelingen hebben verricht. Andere mannen meldden zich met soortgelijke verhalen.

Smeets liet woensdag al weten ‘geschrokken’ te zijn van de aantijgingen. ‘In sommige berichten lees ik dat mensen contact met mij als ongewenst hebben ervaren’, schreef hij. ‘Dat vind ik zeer naar, want dat was niet mijn intentie. Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden.’

Smeets, die zijn politieke carrière ooit begon bij VVD, heeft het ambt als Kamerlid twee weken mogen bekleden. De politicus heeft daarvoor lange tijd naam gemaakt als strafrechtadvocaat. ‘De komende periode heb ik nodig om tot rust te komen,’ stelt hij. ‘Ik vraag iedereen om dat te respecteren.’

Terugkeer naar advocatuur?

Advocaat Gerard Spong heeft laten weten ‘zich te beraden’ op de vraag of Smeets terug kan keren bij zijn kantoor. Officieel is Smeets tot 1 mei verbonden aan het advocatenkantoor. “Er zijn heel zwaarwegende belangen. Mijn reputatie en die van het kantoor staan op het spel,” aldus Spong. “Ik ga er de komende tijd op broeden." De advocaat zegt verder dat de beschuldigingen aan Smeets adres voor hem als een verrassing kwamen. “Ik heb er op kantoor nooit iets van gemerkt. Maar ik weet niet wat mensen in hun privéleven doen.”